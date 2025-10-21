الفرسان بطل كأس المرفأ للكرة الشاطئية



توج فريق الفرسان بكأس بطولة المرفأ لكرة القدم الشاطئية، بعد فوزه على رديف منتخب الإمارات بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت أول من أمس بمنطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، فيما حقق فريق بريمال فيتنس الفوز على فريق المرفأ بستة أهداف لهدف في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي ختام المنافسات جرت مراسم تتويج البطل بكأس البطولة، ورديف منتخب الإمارات بالمركز الثاني، وبريمال فيتنس بالمركز الثالث، بحضور ناصر الزعابي، مدير تنفيذي قطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي، وجاسم الحمادي، رئيس قسم الفعاليات في التواجد البلدي.



نظمت بطولة المرفأ للكرة الشاطئية بالتعاون بين اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 9 فرق تم توزيعها على ثلاث مجموعات. بدأت مباريات البطولة السبت الماضي، بمرحلة دور المجموعات التي اختتمت منافساتها بتصدر فريق المرفأ للمجموعة الأولى، وفريق رديف منتخب الإمارات للمجموعة الثانية، والفرسان للمجموعة الثالثة، واكتمل عقد الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي بتأهل فريق بريمال فيتنس أفضل فريق في المركز الثاني. وأسفرت نتائج الدور نصف النهائي عن فوز الفرسان على المرفأ بستة أهداف للاشيء، ورديف منتخب الإمارات على بريمال فيتنس بهدفين دون رد.