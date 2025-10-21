صراع الصدارة يشتعل بين الوصل والمحرق في «الآسيوية»



يحل الوصل ضيفاً ثقيلاً على المحرق البحريني عند العاشرة والربع مساء غد الأربعاء على ملعب استاد علي بن محمد آل خليفة، في قمة الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2، في أقوى مواجهات المجموعة الأولى، والتي يدخلها الفريقان برصيد 6 نقاط لكل منهما مع أفضلية الوصل الذي يتربع على الصدارة بفارق الأهداف، ما يؤكد أهمية اللقاء وقوته الذي يسعى عبره كل فريق لتحقيق الفوز والانفراد بالصدارة عن جدارة.



ويدخل الوصل اللقاء بمعنويات عالية بعد 3 انتصارات متتالية في بطولة دوري المحترفين، كان آخرها فوزه على النصر في «ديربي بر دبي» بهدفين لهدف يوم السبت الماضي، ما رفع رصيده إلى 13 نقطة بنهاية الجولة السادسة، متقدماً إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، ويسعى «الإمبراطور» إلى تأكيد تميزه القاري بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في مجموعته الآسيوية، بعد تغلبه سابقاً على الاستقلال الإيراني والوحدات الأردني، والمحافظة على صدارة المجموعة أمام منافس قوي.



من جانبه، يعيش المحرق موسماً مستقراً على الصعيد المحلي، حيث يتصدر الدوري البحريني برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، وشهدت مباراته الأخيرة في الدوري يوم الجمعة الماضي تعادله أمام نده الرفاع بهدف لكل منهما، ويأمل في استثمار عاملي الأرض والجمهور خلال لقاء الغد، لتخطي ضيفه وانتزاع الصدارة.

وتعد مواجهة الغد اختباراً حقيقياً لطموحات الفريقين في مشوارهما الآسيوي، وبمثابة قمة مبكرة بين متصدرين يسعى كل منهما لتأكيد أحقيته في صدارة المجموعة الأولى خلال مواجهة لن تكون سهلة على الفريقين.