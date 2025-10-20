ميلوش: أنا المسؤول عن خسارة الشارقة الثقيلة أمام تراكتور وأعتذر للجماهير

أحمد عيسى

أكد الصربي ميلوش، مدرب الشارقة، عقب الخسارة القاسية أمام تراكتور الإيراني بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، أنه يتحمل كامل المسؤولية عن النتيجة، لأنه هو من جهز الفريق ووضع الخطة واختار عناصر التشكيلة. وأضاف: «الهزيمة مؤلمة، لكن علينا أن نتحملها بشجاعة، أنا المسؤول عنها، صراحة لم نظهر بالمستوى المطلوب، ولم نكن في يومنا، بينما استحق تراكتور الفوز لأنه كان الأفضل في كل تفاصيل المباراة».



وأكد ميلوش أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أن العمل لا بد أن يكون أكبر في المرحلة المقبلة لاستعادة التوازن وتصحيح الأخطاء، وحتى تكون هنالك ردة فعل إيجابية. وأضاف: «أعتذر لجماهير الشارقة عن النتيجة والأداء، وأتفهم حجم الغضب، الخسارة كبيرة بالتأكيد، لكننا سنواصل العمل بجد لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح وتحقيق نتائج أفضل».