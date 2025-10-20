باولو سوزا: تحدي قوي ينتظر شباب الأهلي في «الآسيوية»



شدد باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أن «الفرسان» تنتظرهم مباراة مهمة أمام ضيفهم ناساف الأوزبكي، مساء غد الثلاثاء، على استاد راشد، ضمن الجولة الثالثة لدوري منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشار المدرب البرتغالي، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي، إلى أن المواجهة ستكون في بطولة مختلفة بطابع وصورة جديدة، مؤكداً أن كل مباراة تختلف عن الأخرى إذا كانت داخل أو خارج الأرض.

وتحدث المدرب عن ناساف قائلاً: «نعرف منافسنا جيداً بعد أن واجهناه العام الماضي، وحفلت المباراة حينها بصعوبات كبيرة، ويملك المنافس مدرب خبير، ويقود النادي بنجاح في الدوري الأوزبكي، وكان يستحق نقاطاً في البطولة الآسيوية التي خسر مباراتيه فيها، وأعتقد أن التحدي القوي ينتظر فريقي في مباراة الغد».



وأضاف سوزا: «نعمل على تحديد من يشارك في مباراة الغد، بسبب الإصابات والغيابات، ونسعى لتحقيق النتيجة الإيجابية وإظهار الاحترافية التي تميزنا، وجعلت منا فريقاً صلباً دفاعياً، ولم يستقبل سوى هدفين منذ بداية الموسم في جميع مبارياته، ونحن نعمل على الجانب الهجومي ببناء الفرص والسعي للتسجيل لتحقيق الفوز».

من جانبه اعتبر فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، أن مباراة الغد أمام ناساف، تتطلب الكثير من التركيز، كونها مواجهة مهمة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً حرص جميع اللاعبين على تقديم أفضل أداء وتحقيق الهدف المنشود.

وقال: «نعود للمشاركة في بطولة مختلفة ومباراة صعبة على ملعبنا، حيث نسعى لصنع العديد من الفرص والتسجيل والعمل على حصد نقاط المباراة، من أجل إسعاد الجماهير التي ظلت تساندنا دوماً وفي كل الأوقات».