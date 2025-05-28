رونالدو يقترب من وداع النصر.. والاتحاد يحتفل

تلقى النصر خسارة مفاجئة أمام الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة قد تكون الأخيرة لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غرد بعد المباراة عن «انتهاء هذا الفصل»، وتابع: «القصة ما زالت تُكتب أنا ممتن للجميع».

وتوج الـ«دون» هدافاً للدوري المحلي للموسم الثاني توالياً بـ25 هدفاً، رافعاً رصيده إلى 93 هدفاً في 105 مباريات خاضها مع «العالمي»، و937 هدفاً رسمياً في مسيرته الكروية.

لكن هذه الأرقام قد لا تكون كافية لاستمرار أفضل لاعب في العالم خمس مرات مع النصر، بعد اكتفائه بلقب يتيم في بطولة الأندية العربية، منذ انضمامه إليه أواخر 2022.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن العديد من الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية مهتمة بالتعاقد مع رونالدو الذي ينتهي عقده مع النصر في يونيو المقبل، وأبرزها بوتافوغو البرازيلي، الوداد البيضاوي المغربي، والهلال السعودي.

على جانب آخر، توج فريق الاتحاد مسيرة محلية مظفرة مستعيداً لقب الدوري بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه الهلال، بعد فوزه على ضمك في ليلة احتفالية زينتها جماهيره بـ«4 تيفوهات»، وضاقت بهم مدرجات استاد الإنماء بأكثر من 58 ألف متفرج.

ولخص قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيمة الطوفان الجماهيري لفريقه بالقول: جمهور الاتحاد يظهر دائماً أنه الأفضل، مشيراً إلى أن الفريق سيُنهي احتفاله ويبدأ التحضير لنهائي كأس الملك أمام القادسية الجمعة، باحثاً عن الثنائية».

وأضاف نجم ريال مدريد سابقاً «نعم، وعدت الجماهير بالفوز بالدوري، لذا أنا أتكلم وأفعل، هذا كل شيء. أنا سعيد من أجلهم أيضاً، لأنهم منذ البداية وحتى الآن يدفعوننا للتقدم».

واستُقبِل لؤي مشعبي رئيس النادي بعاصفة من التصفيق خلال التتويج، مشيراً إلى أنه لا يعلم ما إذا كان سيعيش فرحة أخرى في حياته توازي هذه الفرحة، كما تحفظ على مسألة استمراره موسماً آخر، وقال: التركيز منصب على نهائي كأس الملك، ومن ثم لكل حادث حديث».