ياسر الزابيري.. شبل شرس يزأر بين «أسود الأطلس»



انتزع ياسر الزابيري لاعب منتخب المغرب للشباب نجومية كاس العالم تحت 20 عاماً بامتياز بعد أن قاد الشبل الشرس «أسود الأطلس» لتحقيق فوز مذهل على الأرجنتين في المباراة النهائية بثنائية نظيفة حملت توقيعه والتتويج بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخ البطولة. وبتسجيله هدفي الفوز على الأرجنتين التحق الزابيري بقائمة هدافي كأس العالم تحت 20 عاما تشيلي 2025 بـ 5 أهداف إلى جانب كل من: الأمريكي بنيامين كريماشي والكولومبي نيزر فياريال و الفرنسي لوكاس ميشال.



لعب الزابيري دوراً حاسماً في صعود منتخب «أسود الأطلس» إلى منصة التتويج، حيث فرض اسمه من بين أفضل المواهب الصاعدة في الكرة المغربية.

وخلال البطولة شارك الزابيري في 7 مباريات سجل خلالها 5 أهداف منها ثنائية في شباك التانغو، وهدف في شباك اسبانيا ليرفع عدد أهدافه مع منتخب تحت 20 عاما إلى 19 هدفا في 30 مباراة منها 22 مباراة ودية ومباراة واحدة في بطولة كأس افريقيا تحت 20 عاما.



وبدأ الزابيري مسيرته الكروية من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، التي تم تدشينها في 2009 لإعادة تشكيل الرياضة في المغرب واكتشاف المواهب الكروية ومساعدة لاعبي كرة القدم للوصول إلى هدفهم، ثم انتقل إلى صفوف اتحاد تواركة ومنه إلى فاماليكاو البرتغالي في صيف 2024 وبعقد لمدة 4 سنوات، ليبدا معه مسيرته الاحترافية في الكرة الأوروبية قبل أن يخطف الأنظار في مونديال الشباب الذي من المتوقع أن يشكل نقطة تحول في مسيرته الكروية.