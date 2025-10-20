180 دقيقة «صيام» تقلق جماهير شباب الأهلي قبل مواجهة ناساف «الآسيوية»



يلتقي شباب الأهلي وضيفه ناساف الأوزبكي على استاد راشد، في الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وسط حالة من القلق تسود جماهير «الفرسان» بسبب تراجع القوة الهجومية للفريق، وعدم التسجيل في آخر 180 دقيقة من عمر دوري أدنوك للمحترفين، بعد الخسارة أمام ضيفه العين بهدف دون مقابل، والتعادل السلبي مع مضيفه كلباء في الجولتين الخامسة والسادسة.

ولكن ما يشعر الجماهير ببعض الاطمئنان قبل المواجهة الآسيوية، أن شباب الأهلي يملك أفضلية اللعب على أرضه وبين جماهيره، وهو ما يمنحه ثقة عالية وطموح تعزيز حظوظه في المنافسة على صدارة منطقة الغرب، خصوصاً أن الفريق استهل مشواره في البطولة الآسيوية بشكل مثالي، بحصده 4 نقاط من أول جولتين، بعد فوزه اللافت على الاتحاد بطل الدوري السعودي في الجولة الثانية.



يحتل شباب الأهلي المركز الثاني خلف الهلال السعودي المتصدر برصيد 6 نقاط، متساوياً في الرصيد مع 3 أندية أخرى في جدول ترتيب دوري منطقة الغرب الآسيوي، كما أن «الفرسان»، أبطال دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، يملكون سجلاً إيجابياً في مواجهاتهم السابقة أمام ناساف، إذ التقى الفريقان مرتين سابقاً، فاز شباب الأهلي في إحداهما، وتعادل في الأخرى دون أن تستقبل شباكه أي هدف.

في المقابل يخوض ناساف المباراة وهو في وضع صعب، بعدما فشل في حصد أي نقطة من أول جولتين، رغم الأداء التنافسي الذي قدمه في المباراتين السابقتين قبل أن يخسرهما، ويحتاج الفريق الأوزبكي إلى استعادة نغمة الانتصارات سريعاً، خصوصاً أنه لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات له على المستوى القاري، وتلقى الهزيمة في آخر 3 مواجهات منها، وتزداد صعوبة مهمته في دبي، نظراً لتاريخه المتواضع أمام الأندية الإماراتية، حيث فاز في مباراتين فقط من أصل 12 مواجهة سابقة، بالتعادل في 4 مباريات، وخسارة 6 مواجهات.



كان شباب الأهلي قد تعادل في الجولة الأولى مع تراكتور الإيراني في دبي 1-1، ثم فاز في الجولة الثانية على الاتحاد السعودي في جدة بهدف دون مقابل، في المقابل خسر ناساف في الجولة الأولى أمام الأهلي السعودي في جدة 2-4، وفي الجولة الثانية أمام الهلال في قرشي 2-3.

يذكر أنه ضمن مباريات الجولة الثالثة لمنطقة الغرب يلتقي، غداً الثلاثاء أيضاً، الهلال السعودي مع السد القطري في الرياض، ويملك السد نقطتين، وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، حيث يلتقي يوم 3 ناساف مع الوحدة الإماراتي في قرشي، والدحيل القطري مع شباب الأهلي في الدوحة، وتراكتور مع الشرطة العراقي في تبريز، والغرافة القطري مع الهلال في الريان، ويوم 4 السد مع الأهلي في الدوحة، والاتحاد مع الشارقة في جدة.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل المقبل.