الشارقة يواجه تراكتور بطموح الانتصار الثاني في «الآسيوية»



يستضيف الشارقة على ملعبه عند الثامنة مساء غداً الاثنين، فريق تراكتور الإيراني، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة مرتقبة، يسعى من خلالها صاحب الأرض لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتعزيز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة الآسيوية، أمام منافسه الذي يبحث عن فوزه الأول.



ويدخل الشارقة اللقاء بمعنويات عالية، بعد التحسن الكبير الذي شهده أداؤه في الفترة الأخيرة، واسترداد جهود عدد من عناصره، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، إضافة إلى فوزه المستحق على الظفرة يوم الجمعة الماضي في بطولة الدوري، والذي منحه دفعة قوية قبل التحدي الآسيوي، ويملك الفريق 4 نقاط، جمعها من الفوز على الغرافة القطري في الجولة الأولى، والتعادل مع السد القطري في الجولة الثانية، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة التي تضم 12 نادياً.



في المقابل، يبحث تراكتور الإيراني عن تحقيق فوزه الأول، بعد أن اكتفى بتعادلين في الجولتين الماضيتين أمام شباب الأهلي والوحدة، جالساً في المركز الثامن، ما يجعله يدخل المباراة بطموح كبير، لتعويض النقاط المهدرة والتقدم في جدول الترتيب بهدف الوجود في المرحلة المقبلة من المنافسة والتحوط من مفاجآت الجولات المقبلة.



وأكمل الفريقان تحضيراتهما للمواجهة، وسط تركيز عالٍ، ورغبة واضحة في تقديم مباراة قوية، ينتظر أن تحمل الكثير من الندية والإثارة بين فريقين يمتلكان إمكانات فنية عالية، وطموحات كبيرة في البطولة الآسيوية، خاصة الشارقة، الذي فاز بلقب دوري أبطال آسيا 2 في النسخة السابقة، ما يضعه أمام تحدٍ كبير أمام جماهيره للمحافظة على نجاحاته، بقيادة مدربه ميلوش، الذي يقود الفريق في موسمه الأول.