الإمارات.. لجنة المحترفين تمنح 14 نادياً الترخيص الآسيوي





قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية في رابطة المحترفين الإماراتية، منح الترخيص الآسيوي للموسم الرياضي 2025-2026 لـ 14 شركة كرة قدم، وذلك بعد استيفائها المعايير المعتمدة وفقاً للتقارير الفنية والإدارية المقدمة من نظام التراخيص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، الذي عُقد اليوم؛ حيث تم اعتماد منح التراخيص الآسيوية لشركات كرة القدم في أندية شباب الأهلي دبي، والوحدة، والعين، وعجمان، والنصر، وكلباء، والوصل، والشارقة، وبني ياس، وخورفكان، والجزيرة، والبطائح، ودبا الحصن، والعروبة.

وتُعد لجنة التراخيص الابتدائية جهة مستقلة، تُمنح من خلالها التراخيص بمعزل عن أي جهة رياضية أخرى في الدولة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة في الإجراءات المتبعة.