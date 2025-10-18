الأهلي المصري يقترب من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا



اقترب الأهلي المصري من التقدم لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1- 0 على إيغل نوار في بوروندي، السبت.



وسجل كانياموكينج إراكي، لاعب إيغل نوار، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36، ليحقق المدرب الدنماركي، ييس توروب، الفوز في أول مباراة له مع الأهلي.



وسيطر الأهلي، الفائز باللقب 12 مرة، وهو رقم قياسي، على مجريات اللقاء، لكنه افتقر للفاعلية رغم الاعتماد على تشكيلة هجومية، بقيادة أشرف بن شرقي، ومحمود حسن (تريزيجيه)، والعائد من الإصابة أحمد سيد (زيزو).



وتأجلت مباراة بيراميدز حامل اللقب مع التأمين الإثيوبي، لمواجهة الفريق المصري نهضة بركان المغربي في مباراة كأس السوبر الأفريقية، اليوم.