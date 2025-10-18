أسطورة البرازيل.. نيمار لا يمكن أن يكون قدوة لأي شخص



شن الحارس الدولي والمدرب السابق إيمرسون لياو، الفائز بكأس العالم 1970 مع «سيليساو»، هجوماً لاذعاً على مواطنه نيمار الذي لا تزال قضيته تثير جدلاً واسعاً في البرازيل مع اقتراب كأس العالم 2026، معتبراً أن نجم سانتوس ليس قدوة لأحد.



في 17 أكتوبر 2023، خاض نيمار (33 عاماً) آخر مباراة له بقميص منتخب بلاده في الخسارة أمام الأوروغواي 0-2 في مونتيفيديو، ومذاك غاب عن صفوف أبطال العالم خمس مرات بسبب إصابات متكررة. مر عامان تقريباً منذ أن ارتدى نيمار الذي خاض 128 مباراة دولية، القميص الأصفر للمرة الأخيرة.



ومع اقتراب مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا تزال قضية نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق المصاب حالياً، تتفاعل في البرازيل، ففي حين كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب «سيليساو» دبلوماسياً الأسبوع الماضي بشأنه من دون أن يغلق الباب أمامه، وجه لياو انتقادات لاذعة في مقابلة مع قناة «إي أس بي أن» أعادت نشرها صحيفة «أس»، وأهم ما جاء فيها أن «نيمار ليس قدوة لأحد».



وأتيحت أمام حارس مرمى منتخب البرازيل السابق (80 مباراة دولية)، بطل مونديال 1970 والذي شارك في نهائيات كأس العالم أعوام 1974 و1978 و1986، والذي وصفه «فيفا» بأنه أحد أفضل ثلاثة حراس مرمى في تاريخ البرازيل فرصة لقاء نيمار خلال مسيرته التدريبية في العديد من الأندية البرازيلية.



وقال لياو البالغ 76 عاماً: «بدأ كلاعب رائع. أتذكر يوماً ما، عندما كنت ألعب ضد سانتوس، خرج (من الملعب) وقد التقيت به وقلت له: «اسمع يا بني، سنحتاجك في كأس العالم. اعتنِ بنفسك». وهذا هو الشيء الوحيد الذي لم يفعله...».



وأضاف: «ذهنياً عندما يستعد لخوض أي مباراة، يعرف ما سيفعله، لكنه لم يعد قادراً على ذلك، لم يعد قادراً على ذلك، لم يعد لديه رد الفعل العضلي ذاته، لم يعد لديه نفس تسلسل التدريب، لم يعد هو الرياضي نفسه».



وتابع: «لا يزال نيمار لاعباً موهوباً، لكن قدراته البدنية محدودة» و«حتى اليوم، يجبر على القيام بما اعتاد فعله، لكنه لا يستطيع القيام به بعد الآن لأنه ليس مستعداً».