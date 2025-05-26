صقر المسكري مديراً تنفيذياً لشركة كرة القدم ببني ياس



أعلن نادي بني ياس تعيين صقر المسكري مديراً تنفيذياً لشركة كرة القدم بالنادي، ليتولى المهمة خلفاً لسالم عبيد الزعابي، المدير التنفيذي السابق للشركة، وقال نادي بني ياس في بيان رسمي، إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري، ودفع عجلة التطوير في المنظومة الرياضية للنادي.

وأضاف البيان أن المسكري يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة الرياضية، وقيادة الفرق المؤسسية، حيث شغل عدة مناصب قيادية أسهم من خلالها في تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق نتائج نوعية في القطاع الرياضي، وشغل منصب رئيس قسم الأنشطة الرياضية في مجلس أبوظبي الرياضي، علاوة على مسيرته الرياضية كونه لاعباً سابقاً في فريق السلة في نادي بني ياس. وأكدت الإدارة أن هذا التعيين يأتي ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى بناء إدارة احترافية قادرة على مواكبة التطلعات، وتطوير العمل المؤسسي، بما يواكب طموحات النادي وجماهيره في المرحلة المقبلة.

من جانبه أعرب صقر المسكري عن شكره وتقديره لثقة مجلس إدارة النادي، مؤكداً عزمه على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الإداري والفني داخل شركة كرة القدم، والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.