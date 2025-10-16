الإمارات تفوز بجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة للفئة الذهبية للواعدين



فاز الاتحاد الإماراتي للكرة، بجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة للفئة الذهبية للواعدين، وذلك خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025، والذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، وشهد الحفل الباهر تسليط الضوء على الجهود الاستثنائية والدؤوبة التي تبذلها الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل تعزيز الشغف الدائم بلعبة كرة القدم الجميلة، من خلال إطلاق مبادرات ومنصات مبتكرة وآمنة وجاذبة لكافة الفئات.



وتم خلال الحفل تقديم جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين لثلاثة اتحادات، حيث فاز الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالجائزة الذهبية، في حين نال الاتحاد الماليزي لكرة القدم الجائزة الفضية، وذهب تكريم الفئة البرونزية إلى اتحاد بنغلادش لكرة القدم.



وحصل الاتحاد الإماراتي للكرة على جائزة الفئة الذهبية بعدما حقق تقدماً كبيراً في توسيع قاعدة المشاركة في كرة القدم للواعدين من خلال إطلاق عدد من المسابقات الواسعة النطاق والمبادرات والمهرجانات الجديدة التي هدفت إلى تعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية في جميع أنحاء الدولة.



وأضيفت مبادرتان جديدتان إلى برنامج الاتحاد الخاصة بالواعدين، تمثلتا في الدوريات المجتمعية في أبوظبي والمهرجانات المخصصة للاعبين في فئات تحت 7 و8 و9 سنوات في جميع الإمارات، لتعزيز قائمة الفعاليات التي تضم بطولات قائمة مثل بطولة أكاديميات دبي المفتوحة لكرة القدم (الشتوية والصيفية) وبطولة الإمارات المفتوحة في أبوظبي (الشتوية والصيفية).

وشهدت هذه الفعاليات مشاركة 28,595 لاعباً من 83 جنسية في 65 موقعاً مختلفاً، مع عقد شراكات استراتيجية مع رابطة المحترفين الإماراتية وشركة دلتا ومجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، ما ساهم في رفع مستوى التنظيم والجودة في كرة القدم الخاصة بالواعدين.



وبصفته عضواً حاصلاً على الاعتماد الذهبي من ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لبرامج الواعدين، أطلق الاتحاد الإماراتي سلسلة من المبادرات في مجال المسؤولية المجتمعية لخلق بيئة أكثر أماناً وشمولاً للاعبين الصغار، كما خصّص موارد كبيرة لتطوير وتوسيع البنية التحتية لكرة القدم الخاصة بالقاعدة في مختلف أنحاء الدولة.