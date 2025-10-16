سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي



تُوّج النجم السعودي سالم الدوسري، بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025 خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الرياض مساء اليوم الخميس، في لحظة تاريخية جديدة لمسيرة أحد أبرز نجوم القارة.



وأصبح نجم نادي الهلال السعودي أول لاعب من المملكة العربية السعودية يُتوج بهذه الجائزة مرتين، والرابع في تاريخ البطولة الذي يحقق هذا الإنجاز بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا (1997 و1998)، والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008 و2011)، والقطري أكرم عفيف (2019 و2023).



وبعد تتويجه بالجائزة للمرة الأولى في عام 2022، جاء فوز الدوسري في مركز الملك فهد الثقافي ليؤكد مكانة الهلال والسعودية في صدارة القارة، حيث أصبح النادي الأكثر تتويجاً بهذه الجائزة (ستة لاعبين)، والسعودية صاحبة الرقم الأعلى بين الاتحادات الوطنية (سبعة فائزين).



وتفوّق الدوسري على كل من أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن حنبي، الذي كان أول لاعب من بلاده يُرشَّح لهذه الجائزة.



ورغم بلوغه ال34 من العمر في أغسطس الماضي، فإنّ النجم السعودي الكبير لا يزال في قمة عطائه وأحد أبرز اللاعبين في القارة، بعد موسم مذهل قدّمه في 2024-2025، وسجّل الدوسري 10 أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليُنهي البطولة هدّافاً متوَّجاً خلال مشوار الهلال حتى الدور قبل النهائي.



وعلى الصعيد المحلي، أحرز 15 هدفاً وصنع 15 تمريرة حاسمة، ليُتوج بجائزة أفضل لاعب سعودي، كما عادل الرقم القياسي لأكثر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد، وأصبح صاحب الرقم القياسي التاريخي لصناعة الأهداف في الدوري.



وعلى الساحة العالمية، واصل الدوسري تألقه بقيادة فريقه الهلال إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم للأندية بنظامها الموسّع، وسجّل هدفاً في الفوز على نادي باتشوكا المكسيكي 2-0 في دور المجموعات، ليتجاوز الياباني تسوكاسا شيوتاني ويصبح الهدّاف الآسيوي التاريخي للبطولة برصيد 5 أهداف.



ويُعدّ الدوسري صاحب الهدف التاريخي في شباك الأرجنتين خلال كأس العالم 2022، الذي منح المنتخب السعودي فوزاً لا يُنسى في تاريخ الكرة الآسيوية. كما تجاوز مؤخراً حاجز المئة مباراة دولية بقميص «الأخضر»، ويستعد لقيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن أسهم في تأهله للمرة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع.