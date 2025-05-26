الوصل يحتج على الأداء التحكيمي أمام الشارقة ويطالب بالتحقيق

احتجّ نادي الوصل على الأداء التحكيمي، لمباراته أمام الشارقة التي أقيمت الأحد لحساب الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي خسرها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الرابع وخسارة بطاقة الـتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأصدرت شركة الوصل لكرة القدم بياناً جاء فيه: «انطلاقاً من حرصنا على سمعة ونزاهة التحكيم الإماراتي باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة الاحتراف والتطور التي تشهدها رياضتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا في نادي الوصل نسجل استنكارنا واستياءنا البالغ مما شاب الأداء التحكيمي في مباراتنا أمام نادي الشارقة في يوم الأحد الموافق 25 من مايو 2025.

وفي الوقت الذي نسجل فيه هذا الاستياء والاستنكار والاحتجاج الشديد، فإن المباراة شابها عدد من القرارات المؤثرة، والتي لم ترقَ إلى المستوى المأمول، وقد أثارت شكوكاً لدى الجماهير والمتابعين ومقيّمي الأداء التحكيمي وأبرزها: احتساب ركلة جزاء خاطئة مصحوبة ببطاقة حمراء للاعب سالم العزيزي في الدقيقة 47، رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت بوضوح عدم امتداد يد اللاعب، وأن الكرة كانت تحت سيطرة حارس المرمى».

وأضاف البيان: «نؤكد أن هذا القرار أدى بشكل مباشر إلى خسارة المباراة وفقدان المركز الثاني، نتيجة أخطاء لا يمكن تجاهلها من حكمي الساحة والفيديو. وعليه، طالبنا الجهات المعنية رسمياً بفتح تحقيق عاجل في حيثيات هذه القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العدالة وتطوير منظومة التحكيم بما يتوافق مع تطلعات الأندية والجماهير».