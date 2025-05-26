العين يتعاقد مع المغربي حسين رحيمي حتى 2029

أعلن نادي العين تعاقده مع اللاعب المغربي حسين رحيمي، هداف الدوري المحلي المغربي، بعقد يمتد حتى عام 2029، قادماً من نادي الرجاء المغربي.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى العين، مشيراً إلى أن قراره جاء انطلاقاً من قناعته بمكانة النادي وتاريخه الرياضي.

وقال رحيمي إن الأجواء الإيجابية خلال المفاوضات عكست احترافية النادي وعبر عن تطلعه للإسهام مع زملائه في تحقيق تطلعات الفريق خلال المرحلة المقبلة، لاسيما المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح رحيمي أن وجود شقيقه "سفيان" ضمن الفريق يمثل حافزاً معنوياً له، مشيراً إلى أن حلمه منذ الطفولة المشاركة في كأس العالم للأندية وأكد التزامه الكامل بتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

ووجه الشكر لإدارة وجماهير نادي العين، معبّراً عن تطلعه إلى تحقيق النجاحات مع الفريق خلال المواسم المقبلة.