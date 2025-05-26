شراكة بين "دولي الكرة المصغرة" و"الاتحاد العربي" لتعزيز انتشار اللعبة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، أمس، توقيع شراكة إستراتيجية مع الاتحاد العربي الجديد، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم انتشار اللعبة وتعزيز برامج تطويرها على المستوى العربي.

وأكد أشرف بن صالحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، رئيس الكونفدرالية الأفريقية، في تصريح له على هامش الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي، الذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أن الاتحاد الدولي سيقدم كافة أشكال الدعم للاتحاد العربي، بما يعزز حضوره الإقليمي ويواكب النمو المتسارع للعبة.

وأشار إلى أن اختيار سعيد العاجل رئيساً للاتحاد العربي يعكس الثقة الكبيرة في قدراته القيادية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة نوعية في جهود نشر وتطوير اللعبة، خاصة مع استضافة دولة الإمارات للبطولة العربية الأولى لكرة القدم المصغرة العام المقبل.

ولفت إلى أن اللعبة تشهد حضوراً متنامياً في العديد من الدول العربية والخليجية والأفريقية، من خلال اتحادات ولجان وطنية قائمة، معرباً عن أمله في انضمام مزيد من الدول إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن كرة القدم المصغرة تُمارس حالياً في 144 دولة، فيما تمتلك ما بين 70 إلى 75 % من دول العالم اتحادات وطنية معترف بها.

وأوضح أن النسخة الحالية من بطولة العالم في أذربيجان شهدت اهتماماً إعلامياً واسعاً، تمثل في حصول أكثر من 20 قناة فضائية حول العالم على حقوق البث، محققة نسب مشاهدة مليونية، إلى جانب اهتمام متزايد من الشركات الراعية، ما يعكس الإمكانات التسويقية المتنامية لهذه الرياضة.

وكشف ابن صالحة عن أن الاتحاد الدولي يعمل على دعم البنية التحتية للاتحادات الوطنية، ضمن خطة إستراتيجية شاملة، تشمل برامج لاكتشاف المواهب، وتطوير الكوادر، وتوسيع قاعدة الممارسين، مع التركيز على دعم الفئات السنية تحت 23 عاماً، وفئة السيدات، مشدداً على أن كرة القدم المصغرة رياضة معترف بها دولياً، وتتمتع باستقلالية تامة عن أي كيانات رياضية أخرى.

وأشار إلى أن العديد من الدول، من بينها البحرين والبرازيل وسلوفاكيا والتشيك، تقدمت بطلبات استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة القدم المصغرة، فيما يُنتظر تسلّم بقية ملفات الترشح حتى الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو 2025، تمهيداً لاختيار الدولة المضيفة.