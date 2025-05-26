27 لاعباً في تشكيلة منتخب الإمارات لمواجهتي أوزبكستان وقيرغيزستان في تصفيات المونديال

أعلن أولاريو كوزمين، المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، اختيار قائمة تضم 27 لاعباً، استعداداً لخوض الجولتين الحاسمتين من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أمام منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل.

تعد مواجهة أوزبكستان الأولى، المقررة في 5 يونيو المقبل، الظهور الرسمي الأول لكوزمين على رأس الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الذي ضمت قائمته للمباراتين الحاسمتين كلا من خالد عيسى، وحمد المنذري، وعلي خصيف، في حراسة المرمى وفي خط الدفاع لوكاس ليما، وخليفة الحمادي، وكوامي كييودو، وعلاء الدين زهير، وسافا إيفكوفيتش، وخالد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وعبد الرحمن صالح، وبدر ناصر وفي خط الوسط فابيو دي ليما، ويحيى الغساني، وزايد عبد الله، وعبد الله رمضان، ويحيى نادر، ولوان بيريرا، وماجد حسن، وعلي صالح، ومحمد عبد الباسط، وعبد الله حمد وفي الهجوم.. كايو كانيدو، وجونيور نيبوي، وسلطان عادل، وكايو لوكاس، وبرونو أوليفيرا.

يحتل منتخب الإمارات حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، خلف إيران المتصدرة بـ20 نقطة، وأوزبكستان صاحبة المركز الثاني بـ17 نقطة.