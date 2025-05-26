«الأبيض» مع مصر والأردن.. والكويت أو موريتانيا في كأس العرب

أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس، قرعة النسخة الحادية عشرة من كأس العرب 2025، والتي تحتضنها دولة قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل، للمرة الثالثة في تاريخها، بعد استضافتها نسختي 1998 و2021.

وتنطلق البطولة بمشاركة 16 منتخباً عربياً، في حين تقام تصفيات الدور التمهيدي في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر المقبل بنظام مباراة واحدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم «الأبيض» في مجموعة صعبة (المجموعة الثالثة)، مع منتخبات مصر، والأردن، والفائز من مباراة الكويت مع موريتانيا.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، وتونس، والفائزين من مباراتي الدور التمهيدي وتجمعان منتخبي سوريا مع جنوب السودان، وفلسطين مع ليبيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات المغرب، والسعودية، والفائزين من مباراتي الدور التمهيدي وتجمعان عمان مع الصومال، واليمن مع جزر القمر.

أما المجموعة الرابعة فقد ضمت منتخبات الجزائر، والعراق، والفائزين من مباراتي الدور التمهيدي وتجمعان البحرين مع جيبوتي، ولبنان مع السودان.

وستقام البطولة التي يتجاوز مجموع جوائزها المالية 36.5 مليون دولار، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للنسخة الثانية على التوالي، بعدما كانت النسخ السابقة تُقام منافساتها بتنظيم وإدارة الاتحاد العربي لكرة القدم.

واختار اولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، 27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لخوض مباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. وضمت القائمة في حراسة المرمى، علي خصيف، خالد عيسى، حمد المقبالي، والدفاع لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير.

ساشا، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبد الرحمن صالح، بدر ناصر، والوسط، يحيى نادر، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبد الله، عبد الله حمد، محمد عبد الباسط، ماجد حسن، لوان بيريرا، علي صالح، فابيو دي ليما، وفي الهجوم، كايو كانيدو، جنيور نداي، سلطان عادل، كايو لوكاس، برونو اوليفيرا.

مونديال

إلى ذلك، أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17، والتي أجريت في الدوحة مساء أمس أيضاً، عن تنافس منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السنغال، وكرواتيا وكوستاريكا، وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بنظامها الموسع الجديد بمشاركة 48 منتخباً وطنياً للناشئين.