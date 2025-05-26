العين يكثف تحركاته لتدعيم صفوفه قبل تحدي مونديال الأندية

مع بدء العد التنازلي لمونديال الأندية التي يشارك فيه العين ممثلاً للإمارات، كثّف النادي من تحركاته لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد مستفيداً من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» بفتح فترة انتقالات استثنائية لجميع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً وتنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وأكد المدرب الصربي فلاديمير ايفيتش، أن هناك لاعبين جدداً سينضمون للفريق في واشنطن، وأنهى 3 صفقات بالتعاقد مع المغربيين حسين رحيمي «مهاجم»، وبن خالق «قلب دفاع»، والنمساوي باسيتش «ظهير أيمن».

بينما يحتاج لتعزيز قوته في جميع الخطوط، استعداداً للتحدي العالمي الكبير تطلعاً لإعادة سيناريو مشاركته الرائعة في نسخة 2018 الإمارات عندما نجح في قلب كل التوقعات وقهر أبطال ثلاث قارات ليصعد إلى النهائي ويخوض مباراة تاريخية أمام ريال مدريد انتهت بفوز الأخير وحصوله على اللقب ليحصل زعيم الأندية الإماراتية على الوصيف كثاني فريق عربي يحصل على هذا المركز بعد الرجاء البيضاوي المغربي 2013.

ويتجدد ظهور العين في المحفل العالمي للمرة الثانية ولكن هذه المرة بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا لكرة، ويضع الشارع الإماراتي آمالاً عريضة على الفريق البنفسجي لعكس الوجه المشرف للكرة الإماراتية استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها بعد مشاركته السابقة وذلك رغم وقوعه في مجموعة تضم إلى جانبه أندية من العيار الثقيل، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد البيضاوي المغربي.

وتحظى هذه النسخة من البطولة العالمية بمتابعة واسعة إعلامياً وجماهيرياً في المنطقة العربية، بسبب مشاركة 5 أندية عربية، فبالإضافة للعين سيظهر كل من: الأهلي المصري، والهلال السعودي والوداد المغربي، والترجي التونسي، ويأمل الشارع الرياضي عربياً وآسيوياً أن يكون للفرق العربية الخمسة حضور مميز في مواجهة أندية عريقة وقوية من مختلف قارات العالم بما في ذلك قارة أوروبا الأكثر تتويجاً.

وكغيره من الأندية الآسيوية سيحصل العين نظير مشاركته كغيره من الفرق الآسيوية المشاركة على 9.55 ملايين دولار، وسيبدأ العين معسكراً داخلياً قصيراً قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الأول من يونيو المقبل لإقامة معسكر مغلق ينتظر أن يخوض خلاله أكثر من تجربة ودية قبل انطلاق البطولة.

على جانب آخر، أطلق نادي العين، أمس، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتتويج «الزعيم» بلقب دوري أبطال آسيا، الطقم الرسمي للفريق في الموسم الجديد، والذي من المقرر أن يستهل به مشواره في كأس العالم للأندية 2025، ويتضمن ثلاثة ألوان وهي البنفسجي الطقم الرسمي، والأبيض كطقم إحتياطي.

والتركوازي طقم ثالث، وحمل القميص في تصميمه تفاصيل بصرية عريقة مستوحاة من تراث مدينة العين، تعكس شموخ جبل حفيت، وسحر الواحات، وعبق القلاع التاريخية، في مزيج فني يجمع بين الحداثة والهوية الأصيلة. وحظي الإعلان عن الزي الجديد، عبر الموقع الرسمي للنادي ومنصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، بتفاعل واسع من جماهير العين التي عبّرت عن فخرها بالهوية البصرية الجديدة، وما تحمله من رمزية واعتزاز.