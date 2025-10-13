محمد بن خلف الحبتور يتكفل بطائرة خاصة لنقل الجماهير لمؤازرة الأبيض أمام شقيقه القطري



في مبادرة وطنية تعبر عن روح العطاء والانتماء، أعلن محمد بن خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، عن تكفله بتسيير طائرة خاصة لنقل جماهير منتخب الإمارات الوطني إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مؤازرة «الأبيض» في المواجهة المصيرية أمام شقيقه المنتخب القطري ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود سعادته لدعم مسيرة المنتخب الوطني وتعزيز الحضور الجماهيري خلف الفريق، حيث وجه بتوفير كل الخدمات اللازمة للجماهير المسافرة من وجبات ومواصلات، لضمان راحتهم وتشجيعهم في أجواء مثالية تعكس صورة مشرفة للجماهير الإماراتية.



ومن المقرر أن تغادر الرحلة ظهر يوم المباراة على أن تكون العودة بعد نهايتها مباشرة، إلى مناطق الجماهير الإماراتية التي خصصها اتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك في فندق الشيراتون «قاعة المجلس» وفندق راديسون بلو «قاعة جوانا» في الدوحة.

وقال محمد بن خلف الحبتور: «نقف جميعاً اليوم خلف منتخبنا الوطني في مهمة تمثل طموح الوطن بأكمله. الأبيض قدم الكثير في مسيرته، ويستحق منا كل الدعم والثقة في هذه المرحلة الحاسمة. الجماهير هي نبض المنتخب، وصوتها في المدرجات يصنع الفارق داخل الملعب».



وأضاف: «هذه المبادرة واجب وطني بسيط أمام ما يقدمه شبابنا من جهد وإصرار من أجل رفع راية الإمارات، ونأمل أن نرى مشهداً جماهيرياً يعكس الحب الكبير لهذا الوطن الغالي»، واختتم بتوجيه رسالة للجماهير قال فيها: «كونوا خلف منتخبنا بكل طاقتكم، فأنتم مصدر الإلهام والدافع الحقيقي لتحقيق إنجاز جديد يسعد كل إماراتي».

يذكر أنه سيتم إرفاق رابط إلكتروني عبر المنصات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل الجماهير الراغبة في المشاركة بهذه الرحلة، على أن يغلق الرابط فور اكتمال العدد المحدد للمقاعد.







