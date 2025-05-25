كوزمين يختار 27 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لتصفيات المونديال

اختار أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني، 27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لخوض مباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وضمّت القائمة في حراسة المرمى: علي خصيف، خالد عيسى، حمد المقبالي.

وفي الدفاع: لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبد الرحمن صالح، بدر ناصر.

وفي الوسط: يحيى نادر، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبد الله، عبد الله حمد، محمد عبد الباسط، ماجد حسن، لوان بيريرا، علي صالح، فابيو دي ليما.

وفي الهجوم: كايو كانيدو، جونيور نداي، سلطان عادل، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا.