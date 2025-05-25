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كرة القدم

كوزمين يختار 27 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لتصفيات المونديال

كوزمين يختار 27 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لتصفيات المونديال
كوزمين يختار 27 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لتصفيات المونديال

إيهاب زهدي

اختار أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني، 27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لخوض مباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وضمّت القائمة في حراسة المرمى: علي خصيف، خالد عيسى، حمد المقبالي.

وفي الدفاع: لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبد الرحمن صالح، بدر ناصر.

وفي الوسط: يحيى نادر، عبد الله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبد الله، عبد الله حمد، محمد عبد الباسط، ماجد حسن، لوان بيريرا، علي صالح، فابيو دي ليما.

وفي الهجوم: كايو كانيدو، جونيور نداي، سلطان عادل، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا.