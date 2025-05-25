«الأبيض» في المجموعة الثالثة لكأس العرب مع مصر والأردن

أسفرت قرعة النسخة 11 من كأس العرب 2025، والتي أُجريت مراسمها في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس الأحد، عن تنافس منتخبنا الوطني الأول ضمن المجموعة الثالثة، مع منتخبات مصر، الأردن، والفائز من مباراة الكويت مع موريتانيا.

فيما ضمّت المجموعة الأولى منتخبات قطر، تونس، والفائزين من مباراتي الدور التمهيدي اللتين تجمعان سوريا مع جنوب السودان، وفلسطين مع ليبيا.

وضمّت المجموعة الثانية منتخبات المغرب، السعودية، والفائزين من مباراتي الدور التمهيدي اللتين تجمعان عمان مع الصومال، واليمن مع جزر القمر.

أما المجموعة الرابعة، فضمت منتخبات الجزائر، العراق، والفائزين من مباراتي الدور التمهيدي اللتين تجمعان البحرين مع جيبوتي، ولبنان مع السودان.

وتُقام البطولة، التي يتجاوز مجموع جوائزها المالية 36.5 مليون دولار، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للنسخة الثانية على التوالي، بعدما كانت النسخ السابقة تُدار من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم. وتحتضنها قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025، وللمرة الثالثة في تاريخها، بعد استضافتها نسختي 1998 و2021، وبمشاركة 16 منتخباً عربياً، في حين تُقام تصفيات الدور التمهيدي في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر 2025، وبنظام مباراة واحدة في العاصمة القطرية الدوحة.