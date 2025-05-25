أرسنال يهزم ساوثهامبتون في الدقائق الأخيرة وينهي الدوري وصيفاً لليفربول





أنهى أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المركز الثاني، وذلك بعد فوزه على مضيفه ساوثهامبتون 2/1، في الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، وذلك للموسم الثالث على التوالي، بعدما أنهى آخر موسمين وصيفا لمانشستر سيتي، وفي الموسم الحالي احتل المركز ذاته خلف ليفربول البطل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير، وكان قد تأكد هبوطه لدوري البطولة (تشامبيون شيب) قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

وتقدم كيران تيرني، الذي سيغادر أرسنال نهاية الشهر المقبل، بهدف في الدقيقة 43، وأدرك ساوثهامبتون التعادل عبر روس ستيوارت في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 89 سجل مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، الهدف الثاني لفريقه.