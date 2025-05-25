نهضة بركان بطلاً لكأس الكونفدرالية الأفريقية بفوزه على سيمبا

توج نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع ضيفه سيمبا التنزاني في إياب المباراة النهائية اليوم الأحد بانتصاره 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واستفاد نهضة بركان من فوزه 2-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ليحقق اللقب للمرة الثالثة في آخر ست سنوات.

وعانى الفريق المغربي على ملعب أمان في زنجبار، إذ بدأ سيمبا المباراة بقوة وافتتح التسجيل في الدقيقة 17 عبر جوشوا موتالي الذي استغل تمريرة إيلي مبانزو المنخفضة من الناحية اليمنى ليضع الكرة في مرمى الحارس منير المحمدي، ثم أهدر صاحب الأرض فرصة ذهبية لمضاعفة النتيجة بعدها بدقائق.

وأكمل سيمبا المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول لاعبه يوسف كاجوما على إنذارين متتاليين في الدقيقة 50 لتتوتر الأجواء ويتلقى عضوان من الجهاز الفني لصاحب الأرض البطاقة الحمراء.

وواصل سيمبا الضغط رغم النقص العددي، وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 77 لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وضمن نهضة بركان التتويج باللقب عندما أحرز سومايلا سيديبي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، بعد أن استحوذ على الكرة بعد تسديدة تصدى لها حارس سيمبا ليسدد بقوة في الشباك من زاوية ضيقة.

وتوج الفوز موسما رائعا لنهضة بركان، الذي حقق لقب الدوري المغربي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، وتوج بكأس الكونفدرالية للمرة الثالثة ليتقاسم بذلك الرقم القياسي في الفوز باللقب القاري مع الصفاقسي التونسي.