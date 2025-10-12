بعد 25 دقيقة من الإقلاع.. نجاة بعثة منتخب نيجيريا من حادث طائرة



نجا أعضاء منتخب نيجيريا لكرة القدم من كارثة بعد تعرض الطائرة التي كانت تقلهم من أنغولا إلى نيجيريا لحادث في الجو بعد 25 دقيقة من الإقلاع، ما تسبب في تصدع الزجاج الإمامي ليضطر قائدها للهبوط في مطار العاصمة الأنغولية لواندا، حيث تم إجلاء جميع أفراد البعثة دون إصابات. وأصدر الاتحاد النيجيري لكرة القدم بياناً رسمياً أكد فيه الحادثة وأعلن أنه يعمل على تأمين طائرة بديلة لنقل البعثة من لواندا إلى نيجيريا للحاق بمباراة بنين.



وكان منتخب النسور حقق فوزاً مهماً على مضيفه منتخب ليسوتو 2 - 1 مساء الجمعة الماضي لحساب الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويلتقي المنتخب النيجيري نظيره منتخب بنين في مواجهة حاسمة يوم الثلاثاء في ختام التصفيات، الأفريقية، حيث يتصدر منتخب بنين المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة، يليه منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث برصيد 14 نقطة.