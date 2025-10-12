تعرف على أمنية مطر الصهباني وإسماعيل راشد.. قبل مواجهة قطر



يؤدي منتخبنا الوطني الأول، مساء غد الاثنين، تدريبه الختامي قبل خوض مواجهة نظيره المنتخب القطري بعد غد الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويدخلها «الأبيض» وفي رصيده 3 نقاط، حصل عليها من فوزه في الجولة الثانية على المنتخب العماني 2-1، بينما لدى المنتخب القطري نقطة وحيدة، حصل عليها من تعادله السلبي في الجولة الأولى مع المنتخب العماني، الأربعاء الماضي، ما يعني أن منتخبنا الوطني يضمن في حال التعادل مع قطر اقتناص بطاقة التأهل المباشر للمجموعة الأولى إلى نهائيات المونديال المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وأعرب مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، عن سعادته بالفوز على المنتخب العماني، وقال: «نعتبر مباراتنا مع عمان شوطاً أول في مشوار تحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم، وينتظرنا شوط ثانٍ أكثر أهمية أمام قطر الثلاثاء، وأتمنى من وسائل الإعلام بث الروح الإيجابية لدى اللاعبين، والتشديد على أهمية نسيان نتيجة مباراتنا أمام عمان، والتركيز أكثر على لقائنا أمام قطر».

وأضاف: «اللاعبون مطالبون ببذل جهد أكبر أمام المنتخب القطري، والجميع يدرك هذا الأمر، على الرغم من ظروف الفاصل الزمني لمدة 48 ساعة تقريباً بين مباراتي عمان وقطر، وثقتنا كبيرة بقدرة لاعبينا على تجاوز هذا الظرف الصعب، وتقديم أداء لا يقل قوة عن مستواهم، الذي قدموه خلال الشوط الثاني من مباراتنا أمام عمان، والجميع عازم على إسعاد الشعب الإماراتي بإنجاز طال انتظاره».



ومن جانبه عبر إسماعيل راشد، عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، عن سعادته بتخطي الجولة الأولى للملحق الآسيوي بنجاح، وقال: «أنهينا 90 دقيقة بنجاح، وأتمنى تكرار هذا الأمر في الـ 90 دقيقة المتبقية، وهي الأصعب، وتحتاج إلى جهد أكبر، وعلينا لتحقيق حلمنا اللعب بنفس الروح القتالية العالية، التي ظهرنا بها خلال الشوط الثاني من مباراتنا أمام عمان».

وأضاف: «الجميع يستحق الإشادة عن المستوى، الذي قدموه خلال الشوط الثاني أمام عمان، بداية من الروماني أولاريو كوزمين، والذي أجرى 3 تغييرات جريئة مطلع النصف الثاني للمباراة، وأتت تلك التغييرات ثمارها، وتحسن الأداء، وتراجعت أخطاء التمرير كثيراً عن الشوط الأول، واستطعنا قلب المباراة وتسجيل هدفين، والفوز بالجولة الأولى للملحق العالمي، وأتمنى أن نكرر النجاح أمام قطر، ونفرح الشعب الإماراتي».



يذكر أن، قارة آسيا حصلت على 8 من مقاعده المباشرة، بالإضافة إلى مقعد تاسع محتمل عبر الملحق العالمي، وضمنت بالفعل 6 منتخبات التأهل حتى الآن، وهي أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، وأوزبكستان، وفي الدور الرابع من التصفيات «الملحق الآسيوي»، قسمت المنتخبات الستة المتبقية إلى مجموعتين، وتضم كل منها 3 منتخبات، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحبا المركز الثاني الدور الخامس في نوفمبر المقبل.