كوزمين: واجهنا منتخب عُمان بشخصيتين مختلفتين



أعرب الروماني كوزمين أولاريو مدرب منتخبنا الوطني، عن فخره بالروح القتالية التي أظهرها لاعبونا، وفوزهم على منتخب عُمان 2-1، ضمن المجموعة الأولى من ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أن «الأبيض» واجه منتخب عمان بشخصيتين مختلفتين على مدار الشوطين.

وعلى الرغم من تأخر منتخبنا الوطني بهدف عكسي في الشوط الأول، سجّله كوامي كواديو بالخطأ في مرمى فريقه، نجح «الأبيض» في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، بفضل هدفي ماركوس ميلوني وكايو لوكاس، ليحافظ على آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.



وقال كوزمين بعد اللقاء الذي أقيم على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، إن المنتخب العُماني جعل المواجهة صعبة للغاية، وأوضح: «كانت المباراة صعبة جداً، وأهنئ اللاعبين على إصرارهم وعزيمتهم في تحقيق الفوز، وهو انتصار مستحق وعادل، وضعنا في صدارة المجموعة».

وبات منتخب الإمارات يحتاج فقط إلى تجنّب الخسارة أمام قطر يوم الثلاثاء، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية في العام المقبل، وأضاف: أود أن أشكر جماهيرنا على دعمهم الكبير طوال المباراة.

ويذكر أن كوزمين تولى قيادة منتخب الإمارات في مايو 2025، بعد أن قاد نادي الشارقة إلى لقب بطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، وأوضح أن أداء فريقه قبل الاستراحة أجبره على اتخاذ قرارات حاسمة بين الشوطين، وقال: «اضطررت إلى إجراء تغيير فني شامل في بداية الشوط الثاني، لتبديل عقلية اللاعبين وتحقيق الفوز».



وقام كوزمين بالدفع بكلٍ من كايو كانيدو ويحيى نادر وحارب عبد الله، لتعزيز القوة الهجومية وخط وسط المنتخب الإماراتي خلال الشوط الثاني، وتابع: «لعبنا شوطين بشخصيتين مختلفتين، لكننا قمنا بكل ما يلزم للفوز بالمباراة، والآن أمامنا المواجهة الحاسمة ضد قطر».

وفي المقابل، فإن آمال منتخب عُمان في التأهل إلى النهائيات العالمية للمرة الأولى، باتت مرتبطة بنتيجة مواجهة قطر والإمارات، حيث يتأهل صاحب المركز الثاني في المجموعة إلى مباراة فاصلة أمام وصيف المجموعة الثانية، على أن يحصل الفائز منها على فرصة أخيرة عبر الملحق العالمي.



وقال مدرب عُمان، البرتغالي كارلوس كيروش: «صنع لاعبونا العديد من الفرص، لكنهم لم يتمكنوا من استثمارها، ومع ذلك، فإنهم استحقوا نتيجة أفضل، وفرصنا في التأهل ما زالت قائمة، ويجب أن يفتخر جمهورنا بالمجهود الكبير والروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبون، رغم كل التحديات، وأتمنى تحقيق الإمارات فوزاً كبيراً على قطر، حتى نحتفظ بفرصتنا في المنافسة على بطاقة الوصول للملحق العالمي».