خالد عيسى: نحتاج إلى دعم أقوى أمام منتخب قطر



أهدى خالد عيسى، قائد منتخبنا الوطني، الفوز الثمين الذي حققه «الأبيض» على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، للجماهير التي لم تتوقف عن الدعم والمؤازرة، مؤكداً أن الفوز خطوة مهمة نحو بلوغ المونديال وتحقيق الحلم، لكنها ليست نهاية المشوار، ذاكراً أن المهمة ما زالت صعبة، وهناك مباراة حاسمة أمام منتخب قطر تحتاج إلى مضاعفة الجهد والتركيز والعطاء، وإلى دعم أقوى.

وأضاف خالد عيسى: «نريد أن نرى في المباراة القادمة جمهوراً ضعف ما شاهدناه أمام عمان، لأن وجودكم يصنع الفارق ويمنحنا القوة والإصرار، تكاتفكم معنا سر قوتنا، وبدعمكم نستطيع أن نقدم أفضل ما لدينا ونواصل الطريق نحو تحقيق حلم الوطن بالتأهل إلى المونديال».



وأكد قائد المنتخب، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في مواجهة عمان، أن مباراة قطر لن تكون سهلة، وكل شيء يمكن أن يحدث خلال 90 دقيقة، قائلاً: «قد نتأخر بهدف كما حدث أمام عمان، لكننا نثق بأن جمهورنا سيكون أقوى، ولن يتوقف عن الدعم، لأن تشجيعكم يمنحنا الثبات في أصعب اللحظات ويدفعنا للعودة وتحقيق الفوز».

وقدم خالد عيسى شكره لكل الجماهير التي حضرت إلى الدوحة ووقفت خلف المنتخب طوال المباراة، ولمن تابع وساند من داخل الدولة وخارجها، وأضاف: «بالتكاتف ومضاعفة العطاء والإيمان بقدراتنا، قادرون بإذن الله على تحقيق حلم الوطن، ونعدكم بأننا سنقاتل حتى آخر لحظة لإسعاد الشعب الإماراتي وتكرار إنجاز بلوغ المونديال».