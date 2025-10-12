كايو لوكاس: شباك المنافسين لن تنجو من أهدافي



أرسل كايو لوكاس لاعب منتخبنا الوطني رسالة مفادها، أن شباك المنافسين لن تنجو من أهدافه، بعد أن نجح في هز شباك المنتخب العماني في الملحق الآسيوي، بالهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة لمصلحة «الأبيض» 2-1، محرزاً ثالث أهدافه في مختلف المسابقات هذا الموسم بشعاري المنتخب ونادي الشارقة، ويؤكد جاهزيته الكاملة بعد فترة الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في افتتاح مباريات الموسم الحالي، منتصف أغسطس الماضي.

وعاد كايو إلى الملاعب أخيراً بعد برنامج علاجي مكثف، وفاجأ الجميع بتألقه اللافت وسرعته في إظهار قدراته العالية واستعادة مستواه المعروف بالتميز، حيث تمكن من التسجيل في جميع المباريات التي خاضها بعد العودة، ليواصل هوايته المفضلة في هز الشباك دون توقف بطريقة أظهرت رغبته في تعويض فترة غيابه السابقة.



وبدأ كايو الثلاثية التي أحرزها حتى الآن، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين أمام الوصل يوم 25 سبتمبر الماضي، حين أحرز هدف التعادل لفريقه الشارقة، ثم واصل تألقه في المباراة التالية بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد القطري يوم 30 من الشهر ذاته، عندما سجل هدف التعادل الذي انتهت عليه المواجهة، قبل أن يعود بثقة كبيرة ليقود المنتخب للفوز على عمان في الملحق الآسيوي، بتوقيعه على الهدف الثاني الذي منح منتخبنا أغلى ثلاث نقاط.

ومن المفارقات أن كايو أحرز الهدفين الأخيرين في ملعب استاد جاسم بن حمد بالدوحة والذي يحتضن لقاء الثلاثاء في ثالث مباراة على التوالي يخوضها كايو بالملعب ذاته ويبحث فيها عن هدف جديد.