هالاند يصنع التاريخ مع النرويج.. وكيليهر يحرم رونالدو من صدارة الهدافين



حقق إيرلينغ هالاند «25 عاماً»، إنجازاً شخصياً تاريخياً بعد أن سجل ثلاثية أسهم بها في فوز منتخب النرويج الذي بات قريباً من التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث أصبح سادس لاعب يصل إلى 50 هدفاً في أقل من 50 مباراة دولية، بينما منع تصدي الحارس المتألق كايمين كيليهر لركلة جزاء سددها كريستيانو رونالدو «40 عاماً»، ليحرم النجم البرتغالي من الانفراد بصدارة هدافي التصفيات المؤهلة للنهائيات العالمية، ومع ذلك، تمكّنت البرتغال من تحقيق انتصار صعب، بينما حققت إيطاليا وإسبانيا وتركيا انتصارات سهلة، وفازت ألبانيا في صربيا، وحققت أندورا مفاجأة مدوية بالفوز على لاتفيا، في يوم حافل بالإثارة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.



وفي المجموعة الخامسة، استعاد المنتخب التركي توازنه بعد الهزيمة الثقيلة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا الشهر الماضي، وفاز على بلغاريا بأسلوب مميز وبنتيجة كبيرة 6 ـ 1، بينما حافظت إسبانيا على سجلها المثالي بتحقيق فوز سهل في إلتشي على جورجيا بهدفين دون مقابل، وتعزز إسبانيا صدارتها بالوصول إلى 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن تركيا في المركز الثاني، و6 نقاط عن جورجيا بالمركز الثالث، وتقبع بلغاريا في المركز الرابع الأخير دون نقاط.

وفي المجموعة السادسة، تغلبت المجر على غياب ثنائي الهجوم رولاند سالاي وبارناباس فارغا بسبب الإيقاف، لتُحقق فوزها الأول في مشوار التصفيات على أرمينيا بهدفين دون مقابل، وفيما تغلبت البرتغال على أيرلندا بهدف وحيد سجله نيفيز، لينقذ زميله رونالدو من الإحراج، بعدما جعل الأداء الاستثنائي للحارس كويمين كيليهر بلا فائدة، بعد أن تألق الحارس في التصدي لركلة جزاء سددها رونالدو، وتعزز البرتغال صدارتها للمجموعة بالوصول إلى 9 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن المجر بالوصافة، و6 نقاط عن أرمينيا في المركز الثالث، ونقطة واحدة عن أيرلندا في المركز الرابع الأخير.



وفي المجموعة التاسعة، عززت النرويج صدارتها للمجموعة بفوز ساحق بخماسية نظيفة على إسرائيل، وكان من نصيب إيرلينغ هالاند 3 أهداف منها «هاتريك»، كما حافظت إيطاليا على آمالها في اللحاق بالنرويج، بتحقيق فوز مقنع في تالين على إستونيا 3 ـ 1، لتعزز النرويج صدارتها بالوصول إلى 18 نقطة، وتليها إيطاليا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وفي المجموعة الحادية عشرة، انتزعت أندورا نقطتها الأولى في تصفيات كأس العالم منذ 4 سنوات، لتبدد آمال لاتفيا في التأهل إلى أمريكا الشمالية، بعدما انتهت مواجهة المنتخبين بالتعادل 2 ـ 2، فيما فازت صربيا على ألبانيا بهدف دون مقابل، وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 15 نقطة، وتليها ألبانيا في الوصافة لديها 11 نقطة، وصربيا في المركز الثالث بـ7 نقاط، ولاتفيا في المركز الرابع 5 نقاط، وأندورا في المركز الأخير بنقطة واحدة.