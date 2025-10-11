«الأبيض» يقلب الطاولة على عمان ويقترب من التأهل للمونديال



قلب منتخبنا الوطني تأخره بهدف وحيد في الشوط الأول أمام عمان، إلى فوز في الشوط الثاني بنتيجة 2-1، في المواجهة القوية على استاد جاسم بن حمد مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وافتتح «الأحمر» العماني التسجيل في الدقيقة 12 بـ«نيران صديقة» بكرة ارتطمت في قدم مدافعنا كوامي، وغيرت مسارها وسكنت مرمى حارسنا خالد عيسى، وتعادل «الأبيض» بكرة رأسية من ماركوس ميلوني في الدقيقة 76، ثم أضاف كايو لوكاس الهدف الثاني في الدقيقة 83.



ووضع منتخبنا الوطني أول 3 نقاط في رصيده وتصدر المجموعة، وبات يحتاج للحصول على بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، إلى التعادل أمام قطر الثلاثاء المقبل، فيما ودعت عمان المنافسة على التأهل المباشر بعد تعادلها السلبي في الجولة الأولى مع قطر التي تمتلك نقطة واحدة أيضًا، وتحتاج بدورها إلى الفوز فقط لاقتناص التأهل المباشر للمونديال.



ومالت السيطرة والاستحواذ لمنتخبنا في الشوط الأول، ولكن الفعالية والنتيجة كانت لمصلحة المنتخب العماني، والذي شكل خطورة واضحة في الدقائق الأولى، عندما خطف الكرة من لاعبنا عبد الله رمضان، ودخل عصام الصبحي منطقة الجزاء وراوغ، وتدخل معه ماجد حسن في التوقيت المناسب، وحول الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 6، وبعدها سدد الصبحي كرة ارتطمت بقدم مدافعنا كوامي، وتحولت بالخطأ لتسكن مرمانا في الدقيقة 12.

ولاحت أولى الفرص الحقيقة لمنتخبنا في الدقيقة 22، بتسديدة نيكولاس خيمينيز التي حولها الحارس العماني إلى ركلة ركنية، ثم أضاع خيمينيز في الدقيقة 32، فرصة التعادل لمنتخبنا بعد مرور مهاري جميل، وتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى العماني.



وضغط المنتخب الإماراتي بقوة مع مطلع الشوط الثاني، وسدد لاعبنا البديل حارب عبد الله، كرتين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقتين 55 و58، وتصدى لهما المخيني حارس عمان، واستمرت الشراسة الهجومية لمنتخبنا وحاصر منافسه في نصف ملعبه، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخبنا في الدقيقة 70، وتدخلت تقنية الفيديو، ليلغي الحكم قراره، وأدرك منتخبنا التعادل بهدف ماركوس ميلوني من كرة رأسية في الدقيقة 76.

وتمكن منتخبنا من الفوز بكرة لعبها كايو لوكاس من الجانب الأيسر في الدقيقة 83، وخدعت حارس ومدافع عمان وسكنت المرمى، وتألق بعدها حارسنا خالد عيسى، في الصمود أمام الضغط العماني، ليحافظ على فوز منتخبنا حتى نهاية المباراة والوقت بدل الضائع الذي قدره حكم المباراة بـ9 دقائق.