انتصار ساحق لكوت ديفوار.. وأوباميانغ يُنقذ الغابون





يتوقع أن تشهد الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية، صراعاً مثيراً على بطاقات التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، حيث تتنافس السنغال مع الكونغو الديمقراطية، في حين سيحتدم السباق بين كوت ديفوار والغابون، بعدما اقترب منتخب كوت ديفوار من حسم تأهله إلى المونديال، بفوزه الكاسح على سيشيل بسباعية نظيفة، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا لكتيبة المدرب إيميرس فاي.

وفي المجموعة الثانية، واصلت السنغال فرض هيمنتها، بفوز مريح على جنوب السودان، لتبقى المرشحة الأبرز لاحتلال الصدارة، فيما أبقت تسديدة صاروخية من سيدريك باكامبو، منتخب الكونغو الديمقراطية في سباق المنافسة، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين، أبقى على آماله في والتأهل.



وفي المجموعة الثانية، خسرت جنوب السودان بخماسية نظيفة أمام السنغال، التي رفعت رصيدها إلى 21 نقطة في الصدارة، وباتت بحاجة إلى فوز واحد فقط أمام موريتانيا الثلاثاء المقبل، لضمان التأهل رسميًا إلى المونديال، وخسرت توغو بهدف دون مقابل أمام الكونغو الديمقراطية، التي حافظت على آمالها في التأهل، إذ تحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ولكن تبقى فرصها محدودة، نظرًا لفارق الأهداف، حيث تحتاج إلى الفوز في مباراتها المقبلة أمام السودان، مع انتظار تعثر السنغال أمام موريتانيا، لضمان التأهل المباشر، وتبددت آمال منتخب السودان في التأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه، بتعادله السلبي مع منتخب موريتانيا، في اللقاء الذي أقيم بمدينة دار السلام التنزانية، التي استضافت المباراة على أرضٍ محايدة.



وفي المجموعة الثالثة، تمكنت نيجيريا من إنعاش فرصها في التأهل، بعد فوز صعب على ليسوتو في مباراة مثيرة 2-1، وتحتل نيجيريا المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وخرج منتخب جنوب أفريقيا محبطًا، بعد تعادله السلبي مع زيمبابوي متذيلة ترتيب المجموعة، في مباراة أقيمت على ملعب ديربان، لتحتل جنوب أفريقيا المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وخسرت رواندا أمام بنين بهدف دون مقابل، ليخطو منتخب بنين خطوة هائلة نحو تأمين أول مشاركة له في المونديال، وباتت على بعد خطوة واحدة من التأهل الرسمي، بتصدرها للمجموعة برصيد 17 نقطة، إذ ستضمن بطاقة المونديال إذا فازت على نيجيريا في المباراة القادمة، المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.



وفي المجموعة السادسة، تلقت سيشيل خسارة قاسية، بسباعية نظيفة أمام كوت ديفوار، لتتلقى شباك سيشيل 39 هدفًا في 8 مباريات، وعزز المنتخب الإيفواري صدارته للمجموعة، بوصوله إلى 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة مع أفضلية كبيرة في فارق الأهداف عن صاحبة المركز الثاني الغابون، التي فازت على غامبيا 4-3، ما يجعل تأهل كوت ديفوار إلى المونديال شبه مؤكد، قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.

وفي المجموعة الثامنة، فاز المنتخب التونسي على مضيفه ساو تومي وبرينسيب بسداسية نظيفة، وأكد المنتخب الذي ضمن التأهل مسبقًا، مكانته كأقوى المنتخبات الأفريقية، بعد سلسلة انتصارات مثالية، حيث فقد الفريق بقيادة مدربه سامي الطرابلسي، نقطتين فقط من أصل 27 نقطة ممكنة.