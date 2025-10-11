فوز ألمانيا وفرنسا.. و8 أهداف في مباراة أوكرانيا وآيسلندا المثيرة



حققت ألمانيا وفرنسا انتصارين مقنعين في تصفيات كأس العالم 2026، وخطت سويسرا خطوة كبيرة أخرى نحو حجز مقعدها في النهائيات العالمية، بفوزها على السويد، وحافظت مقدونيا الشمالية على صدارة مجموعتها بتعادلها الصعب خارج أرضها أمام بلجيكا، وانتصرت أوكرانيا في مباراة مثيرة شهدت 8 أهداف ضد آيسلندا، وأثبتت إيرلندا الشمالية، قوتها أمام سلوفاكيا.

وفي المجموعة الأولى، واصلت ألمانيا إنعاش مشوارها في التصفيات، بتحقيق فوز سهل برباعية نظيفة على منتخب لوكسمبورغ، الذي لعب معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين، بعد تلقي المدافع ديرك كارلسون بطاقة حمراء، وقدمت إيرلندا الشمالية أداءً جماعياً مذهلاً، لتتغلب على سلوفاكيا بهدفين نظيفين، وتحافظ بقوة على آمالها في التأهل لكأس العالم، وتتصدر ألمانيا المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن إيرلندا الشمالية وسلوفاكيا في المركزين الثاني والثالث.



وفي المجموعة الثانية، عزز منتخب كوسوفو فوزه المذهل على السويد في مباراته السابقة بهدفين نظيفين، بتعادل سلبي صعب مع سلوفينيا، وحققت سويسرا الفوز على السويد، بهدفين نظيفين، لتتقدم خطوة نحو التأهل المباشر إلى أمريكا الشمالية، وأصبح فريق المدرب، مراد ياكين، يتقدم الآن برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن كوسوفو صاحبة المركز الثاني، و8 نقاط عن ضحيته الأخيرة السويد في المركز الثالث.



وفي المجموعة الرابعة، تغلبت فرنسا على منتخب أذربيجان العنيد في ملعب بارك دي برينس بثلاثية نظيفة، لتقترب بذلك من التأهل للمونديال، وافتتح كيليان مبابي التسجيل، عندما تخطى بمهارة 5 لاعبين، قبل أن يسدد الكرة بقوة في الشباك، وصنع الهدف الثاني الذي سجله أدريان رابيو، وسجل فلوريان توفان، هدف فرنسا الثالث، وهدفه الأول لبلاده منذ 6 سنوات، وسجلت أوكرانيا فوزها الأول في مشوار التصفيات بالانتصار على آيسلندا 5-3، وافتتح رسلان مالينوفسكي التسجيل، ليحرز بذلك هدفه الدولي الأول منذ 3 سنوات، وتتصدر فرنسا الترتيب برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن أوكرانيا بالمركز الثاني، و6 نقاط عن آيسلندا في المركز الثالث، وتقبع أذربيجان في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة.



وفي المجموعة العاشرة، حققت مقدونيا الشمالية تعادلاً سلبياً صعباً في غينت مع بلجيكا، لتبقى في الصدارة برصيد 12 نقطة، ولا تزال بلجيكا متأخرة بنقطة واحدة في المركز الثاني، ولديها مباراة مؤجلة، لكن من المؤكد أنها ستصاب بخيبة أمل كبيرة، لعدم خروجها منتصرة، واكتسحت كازاخستان برباعية نظيفة، نظيرتها ليختنشتاين التي ودعت بالفعل المنافسة، ورفع فريق المدرب طلعت بايسوفينوف، رصيده إلى 6 نقاط، وبقيت ليختنشتاين في المركز الخامس الأخير دون نقاط.



ويقضي نظام التأهل في التصفيات الأوروبية، التي تتكون من 12 مجموعة، وتضم كل منها 4 أو 5 فرق، ويتأهل متصدرو المجموعات إلى كأس العالم، وبعدها سيتم حسم المقاعد الأربعة المتبقية للقارة في التصفيات الأوروبية، التي تضم 16 فريقاً، وتتألف من الفرق الـ 12 التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق متصدرة في دوري الأمم الأوروبية.