توروب يعلنها مبكراً: هدفي مع الأهلي المصري التتويج بالبطولات



أكد الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه فخور للغاية بتدريب الأهلي صاحب التاريخ الكبير وأنه متحمس للغاية لتقديم كل ما لديه خلال الفترة المقبلة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي التقديمي له: سعيد للغاية العديد من مسؤولي النادي أغلبهم من لاعبي كرة القدم السابقين، وقد تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وكلانا كان يلعب مهاجماً، وتطرقنا للعديد من النقاط التي تخص الفريق.

وأضاف: أعلم الكثير عن الأهلي، وأنه فريق يسعى دائماً للفوز فقط، وأنا شخصياً اتفق مع هذا الأمر، وسأبذل قصارى جهدي لتطوير اللاعبين والحفاظ على ما تحقق من تاريخ، وتكملة المسيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، شغوف للغاية بالتعرف إلى اللاعبين، وأعرف أن الفريق مقبل على مباراة مهمة للغاية في غضون أيام قليلة. وأكمل: سيكون معي 5 مساعدين ضمن الجهاز المعاون، هدفنا واحد فقط هو الفوز وتحقيق البطولات، وهو المعنى الحقيقي لكرة القدم وقد تعودت العمل في أندية كبيرة في أوروبا، وشاركت في دوري الأبطال، وأعرف أن المهمة مع الأهلي ليست سهلة، وقد تعودت العمل تحت الضغوط.



وأشار توروب إلى أنه شاهد بعض مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بداية من المشاركة في كأس العالم للأندية، كذلك مبارياته في بطولة الدوري لتحليل الأداء والوقوف على النقاط التي سوف يجري العمل عليها.

وأكمل: الأهلي خاض 3 مباريات في كأس العالم للأندية وقدم مجهوداً كبيراً رغم عدم تحقيق النتيجة المطلوبة، والآن أنا هنا وسأعمل على تحقيق الإنجازات التي يهدف إليها النادي، كان لدي العديد من العروض بالفترة الماضية وهذا أمر طبيعي بعد العمل في الدوري الألماني الذي يعد أحد أقوى مسابقات أوروبا وحققت معه نجاحات عديدة، وطبيعي أن أحصل على عروض من مختلف دول العالم.



وألمح المدرب الدنماركي إلى أنه شعر باهتمام كبير فور تلقيه عرضاً لتدريب الأهلي، ومع المحادثات تطورت المفاوضات من خلال وفد النادي الذي سافر إلى الدنمارك وأنه فخور بأن يكون جزءاً من هذا الكيان العريق.

وقال: تزاملت مع عدد من اللاعبين المصريين، مثل محمود أبو الدهب وعبدالستار صبري، وأتذكر الفترة التي جمعتنا، وأتمنى أن ألتقيهم.

وشدد على أنه يعرف جيداً حجم الضغوط نتيجة لشعبية الأهلي الذي يقف خلفه أكثر من 70 مليون مصري، وأنه منذ الوصول إلى مطار القاهرة لمس هذا الأمر من خلال مشجعي النادي الذي أصبح يعرف قيمته جيداً، وهو ما ظهر في الاهتمام الإعلامي الكبير منذ التعاقد معه، وأنه يهتم بالنجاح في مهمته برفقة جهازه المعاون.



وقدم سوروب التهنئة إلى المنتخب الوطني لتأهله إلى نهائيات كأس العالم، لافتاً إلى أن تواجد عدد كبير من لاعبي الأهلي في صفوف المنتخب يعكس قيمة الفريق، وأنه اعتاد غياب اللاعبين الدوليين خلال فترات الأجندة الدولية، وأنه تسلم مهمته بعد مرور عدة أسابيع من الموسم ولا يملك الكثير من الوقت قبل السفر إلى بوروندي، ولكنه سوف يبذل كل ما يمكن لتطبيق أفكاره مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.