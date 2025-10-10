سلطان حارب: الأندية الخاصة مربحة على المدى البعيد



أكد سلطان حارب، رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أن الأندية الخاصة استثمار مربح على المدى البعيد وليس القصير، مشيراً إلى أن هذه الأندية تواجه العديد من التحديات والصعوبات، أبرزها افتقاد البنية التحتية الرياضية من مرافق تدريب وملاعب للمواصفات المطلوبة، ما يسمح لها بإقامة مباريات رسمية عليها ويساعدها على جذب الجماهير والرعاة، مشيراً إلى أنه رغم هذه التحديات فإن الأندية الخاصة تعد مستقبل كرة القدم في الإمارات، لأنها تأتي في سياق النظام العالمي الجديد الذي يعتمد كلياً على القطاع الخاص وليس الأندية الحكومية.



وشدد حارب على ضرورة أن تغير الأندية الحكومية طريقة عملها وتتبنى فكر الأندية الخاصة في الإدارة، وقال: الأندية الحكومية تملك الإمكانات والاستثمارات، وهي الوحيدة التي باستطاعتها أن تنمو بشكل أكبر، في المقابل نحن في الأندية الخاصة ليس لدينا دعم حكومي ولا منشآت.



وأوضح حارب أنه يتوجب على أندية الإمارات أن تغير طريقة تفكيرها وتركز على المنافسة الخارجية في البطولات القارية والدولية وليس المحلية.