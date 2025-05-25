رابطة الدوري السعودي.. الموسم المقبل ينطلق في 28 أغسطس





أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت أن موسم 2025-2026 سينطلق في 28 أغسطس المقبل على أن يختتم يوم 21 مايو من العام المقبل.

وأعلنت الرابطة في بيان على موقعها الرسمي "أقرّ مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق الدوري السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، حيث تبدأ المنافسات يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وتُختتم يوم الخميس 21 مايو 2026، في إطار التنسيق المستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية، لضمان انطلاقة منظمة ومتوازنة للموسم الجديد".

وأضاف أن كأس السوبر السعودية ستقام من 19 إلى 23 أغسطس 2025 بمشاركة أربعة فرق إيذانا بانطلاق منافسات الموسم.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيعلن عن جدول مباريات باقي المنافسات في وقت لاحق.