استاد محمد بن زايد يحتضن ليلة تتويج شباب الأهلي

أبوظبي – محمد صادق، دبي - إيهاب زهدي، الشارقة - ياسر قاسم، الفجيرة - محمد فضل

تستكمل مباريات الجولة الـ 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين موسم (2024 ــ 2025)، بإقامة 4 مباريات، في اللقاء الأهم يحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ليلة تتويج شباب الأهلي بدرع دوري أدنوك للمحترفين (2024 ـ 2025)، عقب مباراته أمام مضيفه الجزيرة في ختام الجولة الأخيرة من المسابقة التي حسم «الفرسان» لقبها للمرة التاسعة في تاريخه، والخامسة منذ تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية موسم (2008 ـ 2009)، منذ الجولة 23 من عمر الدوري.

ورغم أن شباب الأهلي يخوض المواجهة الأخيرة في أجواء احتفالية بدرع دوري المحترفين، إلا أن الجزيرة يبحث عن الفوز لإنهاء الموسم في مركز أفضل من السابع الذي يحتله برصيد 37 نقطة.

وأمامه فرصة إنهاء المسابقة في المركز السادس في حالة الفوز وحصد الثلاث نقاط، إذ سيرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويتقدم بفارق نقطتين على النصر الذي خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام العين.

وفي واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأخيرة، يستضيف الشارقة منافسه الوصل في تمام الساعة السادسة و10 دقائق مساءً على استاد الشارقة، ويدخل بطل آسيا المواجهة وهو في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصل صاحب المركز الثالث، ما يجعل اللقاء بمثابة «نهائي مصغر» لتحديد الأفضلية في جدول الترتيب.

كما يستعد فريق عجمان لختام مشواره في دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 ــ 2025، عندما يستضيف خورفكان على ملعب استاد راشد بن سعيد بعجمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مباراة يتطلع خلالها «البرتقالي» لإنهاء موسمه بـ 28 نقطة، ليحل عاشراً قبل جولة الختام.

في حين، يخوض خورفكان صاحب المركز الثامن برصيد 33 نقطة، المباراة بهدف تعويض جماهيره مرارة الهزيمة الأخيرة أمام الشارقة.

وفي اللقاء الأخير، يحل الوحدة ضيفاً على البطائح عند الساعة 6:10 مساءً بالشارقة، ويحل رابعاُ برصيد 45 نقطة، بعدما فقد نقطتين في مباراته الأخيرة بتعادله مع الجزيرة في الديربي.

وتعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لـ«أصحاب السعادة» الساعي إلى إنهاء الموسم ثالثاً، وحجز البطاقة المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، ولابديل أمام الوحدة عن حصد النقاط الثلاث، لكن الفوز لا يكفي وحده لحصد البطاقة الآسيوية.

حيث ينتظر هدية من الشارقة الذي يواجه الوصل في نفس التوقيت، في المقابل يخوض البطائح اللقاء دون أي ضغوط بعد تأكد بقائه في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل.