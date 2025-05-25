قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة اليوم

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم، قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والمقررة في قطر، خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بنظامها الموسع الجديد، بمشاركة 48 منتخباً وطنياً، ومن بينهم منتخبنا الوطني للناشئين.

ويتوقع أن يحضر قُرابة 550 ضيفاً مراسم سحب القرعة، حيث سيتم فرز المنتخبات في 4 أوعية، ويضم كل منها 12 منتخباً وطنياً، وفقاً لترتيبها في نظام تصنيف الاتحاد الدولي، والذي يستند إلى أدائها في النسخ الخمس الأخيرة من البطولة، وستوزَّع المنتخبات إلى 12 مجموعة.

ومن المقرر أن يشرف على إجراءات القرعة روبرتو غراسي رئيس بطولات فيفا لفئة الشباب، على أن يساعده في عملية السحب، النجم القطري عبد العزيز السليطي، الذي مثَّل بلده في نسخة 2005 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والألماني جوليان دراكسلر، الذي تُوّج مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014.