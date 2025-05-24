الزمالك يهزم بتروجت 3-1 وينفرد بالمركز الثالث في الدوري المصري





فاز الزمالك على مضيفه بتروجت 3-1 في افتتاح مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ليحافظ الزمالك على المركز الثالث في الترتيب في مجموعة التتويج باللقب.

وحافظ الزمالك على مركزه بعد أن رفع رصيده الى 44 نقطة بينما توقف رصيد بتروجت عند 26 نقطة في المركز الثامن.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة طرد مصطفى شلبي لاعب الزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعد تدخل قوي على إيمانويل لاكي لاعب بتروجت في منتصف الملعب.

تقدم بتروجت بهدف أحرزه رشاد المتولي في الدقيقة 24 مستغلا تمريرة عرضية من جابرييل شيكودي من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى المتولي المتمركز منتصف منطقة الجزاء ليسدد الكرة بباطن القدم اليمنى سكنت الشباك.

وأدرك الزمالك التعادل بهدف في الدقيقة 27 احرزه حسام عبد المجيد من ركلة جزاء.

وضاعف الزمالك النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق أحمد عبد الرحيم (ايشو) من تسديدة من على يمين منطقة الجزاء بالقدم اليسرى سكنت الشباك.

واحرز الزمالك الهدف الثالث في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من البديل محمود عبد الرازق (شيكابالا) اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى بتروجت ثم بظهر الحارس عمر صلاح قبل أن تسكن الشباك.

واستعاد المصري البورسعيدي المركز الرابع بعد فوزه على مضيفه البنك الأهلي 1-صفر في مباريات الجولة ذاتها.

وارتفع رصيد المصري الى 39 نقطة واستعاد المركز الرابع بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند 37 نقطة وتراجع للمركز السادس.

أحرز سيرج أكا مدافع البنك الأهلي هدفا في مرماه بطريق الخطأ مع الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وتقدم سيراميكا كليوباترا للمركز الخامس عقب فوزه على حرس الحدود 2-صفر ضمن الجولة ذاتها.

ورفع سيراميكا رصيده الى 37 نقطة بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 24 نقطة في المركز التاسع والأخير بمجموعة التتويج.

أحرز رجب نبيل هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وضاعف محمود عبد الحفيظ (زلاكة) النتيجة بإحراز الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 58.