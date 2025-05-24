سندرلاند يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على شيفيلد يونايتد





حقق سندرلاند عودة رائعة في النتيجة ليهزم شيفيلد يونايتد 2-1 في نهائي ملحق الصعود في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم إذ أعاده البديل توم واطسون إلى الدوري الممتاز بتسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع باستاد ويمبلي اليوم السبت.

وأطلق واطسون تسديدة منخفضة داخل المرمى ليخطف الفوز ويعيد سندرلاند إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام ثماني سنوات هبط خلالها إلى الدرجة الثالثة.

ويعني الفوز في المباراة التي تعد على نطاق واسع أغلى مباراة في كرة القدم على مستوى العالم أن سندرلاند سيستفيد من إيرادات إضافية تصل إلى 220 مليون جنيه إسترليني (297.79 مليون دولار) بفضل صفقات حقوق البث التلفزيوني المربحة للدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الأمور المالية كانت آخر ما يدور في أذهان جماهير سندرلاند عندما أشعل واطسون مشاهد من الفرحة العارمة.

وبالنسبة لشيفيلد، كانت هذه خيبة أمل كبيرة حيث سيطر على معظم أوقات المباراة ضد فريق أنهى موسم دوري الدرجة الثانية بفارق 14 نقطة خلفه قبل خوض دورة الترقي.

ومن المثير للدهشة أن هذه كانت آخر مساهمة يقدمها واطسون البالغ من العمر 19 عاما لنادي طفولته قبل أن ينتقل الجناح إلى برايتون آند هوف ألبيون، ولكنها كانت بمثابة هدية وداعية.

وقال اللاعب "إنه أمر لا يُصدق، سنلتقي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

"كنت أفكر في الأمر لأسابيع، وكُتبت هذه القصة عندما دخلتُ أرض الملعب".