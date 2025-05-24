مشوار عودة «الفرسان» لمنصة تتويج الدوري

قطع شباب الأهلي، طريقاً شاقاً وطويلاً حتى حسم درع دوري أدنوك للمحترفين 2024 ـ 2025، وليعود إلى منصة تتويج بطل المسابقة بعد غياب عامين فقط عندما يواجه الجزيرة مساء اليوم، ضمن الجولة 26 الأخيرة، والذي رفع رصيده فيه إلى 9 ألقاب، وحقق 5 منها في زمن الاحتراف المطبق على الكرة الإماراتية منذ موسم 2008 ـ 2009.

وذلك بعد منافسة لم تكن سهلة على «الفرسان» الذين بذلوا كل ما لديهم من جهد طوال 24 جولة من عمر الدوري، ليحققوا أعلى معايير التفوق والنجاح، ويحصدون الكثير من النقاط، وكانوا قريبين من الخروج بـ«اللقب الذهبي» حتى الجولة 23، عندما تلقوا خسارتهم الأولى خلال دوري هذا الموسم، وكانت أمام مضيفهم الوصل.