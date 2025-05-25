«الفرسان».. 3 أهداف قاتلة فتحت الطريق إلى الدرع

خاض شباب الأهلي 24 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2024 ـ 2025، وطوال مشواره في المسابقة الأقوى والأصعب، جمع 57 نقطة من 17 فوزاً، و6 تعادلات، وخسارة واحدة كانت أمام الوصل بنتيجة 1 ـ 2 في الجولة 23.

وحقق «الفرسان» النتيجة الأكبر على ملعبهم في استاد راشد عندما فازوا على خورفكان برباعية نظيفة في الجولة 22، أما الفوز الأكبر خارج أرضهم فكان على مضيفهم بني ياس بنتيجة 5 ـ 1، ولكن تبقى الانتصارات الأهم للفريق عندما حقق الفوز بأهداف قاتلة.

وخاض الفريق مباراته الافتتاحية في دوري أدنوك للمحترفين يوم 24 أغسطس 2024، أمام ضيفه البطائح الذي تقدم بهدف أناتول في الدقيقة 66، وسرعان ما أدرك «الفرسان» التعادل بهدف مؤنس دبور في الدقيقة 68، وقاتل حتى حققوا الفوز بنتيجة 2 ـ 1، بهدف سردار أزمون في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأسهم هذا الفوز الصعب في رفع معنويات لاعبي شباب الأهلي، خاصة أنه جاء بعد إخفاق آسيوي بالخسارة أمام مضيفه الغرافة القطري بهدف دون مقابل في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال آسيا للنخبة.

الجولة 3

وحقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على ضيفه الوحدة 5 ـ 4، في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين يوم 22 سبتمبر 2024، وافتتح «العنابي» التسجيل بهدف عمر خريبين في الدقيقة 3، وتعادل «الفرسان» بهدف سردار أزمون في الدقيقة 7.

وتقدموا بهدف يوري سيزار في الدقيقة 13، وتعادل خريبين في الدقيقة 33، وأنهى «الفرسان» الشوط الأول بهدف ثالث سجله سردار في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، وأدرك الوحدة التعادل مجدداً بهدف خريبين الثالث «هاتريك» في الدقيقة 81.

ونجح مؤنس دبور في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 87 و90، قبل أن يسجل الوحدة هدفه الرابع الشرفي عن طريق لوكاس بيمنتا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الجولة 21

ونجح الفريق في تحقيق الفوز في مباراة مفصلية مهمة أمام مضيفه كلباء بنتيجة 2 ـ 1، ضمن الجولة 21 يوم 11 أبريل 2024، وافتتح «الفرسان» التسجيل بهدف كارتابيا في الدقيقة 65، وفي الوقت الذي كانوا يستعدون فيه للاحتفال بالفوز.

تلقى هدفاً من شهريار في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، لتشتعل أجواء المباراة حتى نجح شباب الأهلي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق ايغور كوميس.