«الفرسان».. 3 أهداف قاتلة فتحت الطريق إلى الدرع

وحقق «الفرسان» النتيجة الأكبر على ملعبهم في استاد راشد عندما فازوا على خورفكان برباعية نظيفة في الجولة 22، أما الفوز الأكبر خارج أرضهم فكان على مضيفهم بني ياس بنتيجة 5 ـ 1، ولكن تبقى الانتصارات الأهم للفريق عندما حقق الفوز بأهداف قاتلة.
وأسهم هذا الفوز الصعب في رفع معنويات لاعبي شباب الأهلي، خاصة أنه جاء بعد إخفاق آسيوي بالخسارة أمام مضيفه الغرافة القطري بهدف دون مقابل في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال آسيا للنخبة.
الجولة 3
وتقدموا بهدف يوري سيزار في الدقيقة 13، وتعادل خريبين في الدقيقة 33، وأنهى «الفرسان» الشوط الأول بهدف ثالث سجله سردار في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، وأدرك الوحدة التعادل مجدداً بهدف خريبين الثالث «هاتريك» في الدقيقة 81.
ونجح مؤنس دبور في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 87 و90، قبل أن يسجل الوحدة هدفه الرابع الشرفي عن طريق لوكاس بيمنتا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة.
الجولة 21
تلقى هدفاً من شهريار في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، لتشتعل أجواء المباراة حتى نجح شباب الأهلي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 10 من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق ايغور كوميس.