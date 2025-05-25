الفرسان الـ 15

يمتلك شباب الأهلي، ثاني أقوى خط هجوم في نسخة دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025، بعدما سجل 52 هدفاً، وبفارق هدفين فقط عن العين الأقوى هجوماً هذا الموسم.

ووصل معدل تسجيل «الفرسان» إلى 2.2 هدف في المباراة الواحدة، مع تميز الفريق بتعدد قوته الهجومية وتنوعها، لتحمل أهدافه بصمات 15 لاعباً منهم 3 مدافعين، إلى جانب تميز بعضهم في صناعة الأهداف كذلك، ما أسهم في تتويج الفريق بدرع الدوري الإماراتي للمرة التاسعة في تاريخ النادي، ومنها 5 ألقاب في عصر الاحتراف المطبق على الكرة الإماراتية منذ موسم 2008 - 2009.