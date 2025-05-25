«الأبيض» مصنف ثالثاً في قرعة كأس العرب

سيكون منتخبنا الوطني الأول، ضمن المستوى الثالث في قرعة النسخة 11 من كأس العرب 2025، والمقرر إجراء مراسمها في العاصمة القطرية الدوحة في التاسعة من مساء اليوم ، بتوقيت الإمارات، بينما سيكون المنتخب القطري مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى، والمنتخب الجزائري حامل اللقب سيكون على رأس المجموعة الرابعة.

ويضم المستوى الثالث أيضاً، المنتخبات الفائزة من مواجهات التصفيات التأهيلية، والتي تجمع عمان مع الصومال، والبحرين مع جيبوتي، وسوريا مع جنوب السودان، بينما يضم المستوى الرابع بقية المنتخبات الفائزة من مباريات التصفيات،.

وتجمع فلسطين مع ليبيا، ولبنان مع السودان، والكويت مع موريتانيا، واليمن مع جزر القمر، في حين، يضم المستوى الأول منتخبات قطر، الجزائر، المغرب ومصر، والمستوى الثاني منتخبات تونس، السعودية، العراق والأردن.

وتقام البطولة التي يتجاوز مجموع جوائزها المالية 36.5 مليون دولار، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للنسخة الثانية على التوالي، بعدما كانت النسخ السابقة تُدار من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، وتحتضنها قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025، وللمرة الثالثة في تاريخها، بعد استضافتها نسختي 1998 و2021، وبمشاركة 16 منتخباً عربياً.

ويشارك منتخبنا مباشرة في دور المجموعات بالبطولة، إلى جانب المنتخبات المصنفة في المستويين الأول والثاني، وذلك بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما تتأهل 7 منتخبات أخرى من خلال تصفيات تُقام في الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر 2025، بمشاركة 14 منتخباً، وتقام بنظام مباراة واحدة في الدوحة.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني سيبدأ تجمعاً داخلياً في دبي بعد غدٍ، تحت قيادة المدرب أولاريو كوزمين، استعداداً لمواجهتي منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة الأخيرتين للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وستكون قيادة كوزمين لتدريبات «الأبيض» الظهور الأول للمدرب الروماني مع منتخبنا، بعدما وقع عقداً مع اتحاد الكرة لمدة عامين في أبريل الماضي، على أن يبدأ العمل مع منتخبنا بعد نهاية مشواره مع الشارقة بمباراته أمام ضيفه الوصل اليوم ، ضمن الجولة الـ 26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما قاد الشارقة منذ نوفمبر 2021.

ويملك «الأبيض» فرصة التأهل المباشر عن المجموعة الأولى للتصفيات إلى نهائيات كأس العالم، وذلك حال فوزه أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان، وخسارة أوزبكستان أمام قطر في الجولة العاشرة الأخيرة، مع العلم أن منتخبنا حسم حتى الآن التأهل إلى ملحق التصفيات الآسيوي، بتواجده في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، وحسم البطاقة الأولى للتأهل المباشر رسمياً عن المجموعة الأولى إلى كأس العالم، فيما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

والمنتخب المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وقيرغيزستان خامساً برصيد 6 نقاط، والمنتخب الكوري الشمالي في المركز السادس الأخير برصيد نقطتين فقط، وودع رسمياً سباق التأهل للمونديال.