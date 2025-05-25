8 مباريات «حاسمة» في مونديال كرة القدم المصغرة

تقام اليوم 8 مباريات حاسمة لبلوغ دور الـ 16، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول في بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة، بالعاصمة الأذرية باكو.

ويلعب منتخب تشاد ورصيده «3 نقاط»، مع نظيره الأوزبكي برصيد «نقطة»، في المجموعة الثانية، بهدف التأهل، وانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة ذاتها، بين منتخبي فرنسا «4 نقاط»، ورومانيا «3 نقاط».

وبفرصة الفوز في المنافسة ضمن المجموعة الأولى، يتطلع المنتخب البحريني لبلوغ الدور المقبل، في أول مشاركة له، عندما يواجه نظيره السلوفيني، وفي رصيدهما نقطة وحيدة، مع ترقبهما لنتيجة مباراة أذربيجان وموريتانيا «4 نقاط» لكل منهما.

ويواجه المنتخب البرتغالي صاحب العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، نظيره الهندي، والذي فقد عملياً فرصة المنافسة، بخسارتين في الجولتين الماضيتين، بينما تقام مباراة أخرى في المجموعة نفسها، بين منتخبي سلوفاكيا وبلغاريا، برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتشهد المجموعة الثالثة مواجهة بين منتخبي المجر برصيد «نقطتين»، وأوكرانيا بدون رصيد، حيث يسعى المنتخب المجري للفوز، وانتظار نتيجة المباراة الأخرى بين المنتخبين الإنجليزي والتركي، برصيد 4 نقاط لكل منهما.