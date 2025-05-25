192 لاعباً في مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم لكرة القدم

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، على ملاعب الاتحاد في مقره الرئيس بدبي، مهرجان اليوم الآسيوي لبراعم كرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد القاري للعبة، بمشاركة 192 لاعباً من الفئة العمرية 9 أعوام، مثلوا 48 نادياً.

ويعد المهرجان جزءاً من مبادرات الاتحاد الآسيوي لتعزيز برامج كرة القدم، واستقطاب المواهب الرياضية، وتطوير البراعم والناشئين، وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف وتطوير المواهب الصغيرة في القارة الآسيوية، من خلال أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق التطوير المستهدف لهذه الفئة السنية.

وخاض اللاعبون المشاركون عدداً من المباريات، التي هدفت في المقام الأول إلى الاستمتاع بلعبة كرة القدم، وكانت فرصة جيدة لاكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة، من أجل رعايتهم، وتنمية النشاط وروح اللعب الجماعي، وبناء الشخصية السليمة.

شارك في تنظيم مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم، مدربو مراكز التدريب في اتحاد الكرة.