7 مدربين قادوا «الفرسان» إلى منصة التتويج 9 مرات

توج شباب الأهلي مسيرته في نسخة 2024 ـ 2025 من الدوري، باللقب التاسع من عمر المسابقة بعد 8 ألقاب في مواسم 1974 - 1975، 1975 - 1976، 1979 - 1980، 2005 - 2006، 2008 - 2009، 2013 - 2014، 2015 - 2016، 2022 - 2023.

ومنها 6 ألقاب بمسمى الأهلي، قبل قرار دمج النادي مع ناديي الشباب ودبي في 2017، تحت المسمى الحالي شباب الأهلي، وتولى 7 مدربين القيادة الفنية للفريق نحو تحقيق هذا الإنجاز، وهم التشيكيان ميلان هورنياك وهاشيك، والمصري شحتة، والألماني وينفريد شايفر، والروماني أولاريو كوزمين، والبرتغاليان ليوناردو جارديم وباولو سوزا.

قاد المدرب التشيكي ميلان هورنياك، شباب الأهلي «الأهلي»، نحو تحقيق لقب الدوري في موسمي 1974 - 1975 و1975 - 1976، عندما أقيمت البطولة بشكل رسمي، ونال الفريق اللقب الأول بعد المنافسة مع الفرق المشاركة الأخرى.

وهي الوصل، النصر، الشارقة، عمان، الوحدة ورأس الخيمة، وفي النسخة الثانية، تنافست 9 أندية على الدرع، حتى حسمها «الفرسان» بعد مشوار صعب وشاق، وأصبح أول الفائزين بدرع الدوري، وأيضاً أول المحافظين على اللقب في نسختين متتاليتين.

شحتة

غاب شباب الأهلي 4 سنوات حتى توج بلقبه الثالث موسم 1979 ـ 1980، تحت قيادة المدرب المصري محمد صديق المعروف باسم شحتة، وعاونه مواطنه مشير عثمان، بعدما شارك لاعباً عندما حقق الفريق لقبيه الأول والثاني.

واحتفظ «الفرسان» حينها بدرع الدوري بعدما حصل عليه للمرة الثالثة، وأقيمت تلك النسخة من البطولة بمشاركة 10 فرق للمرة الأولى في تاريخها.

شايفر

بعد غياب طويل استمر 26 عاماً، صعد شباب الأهلي إلى منصة التتويج في الألفية الجديدة، وتحديداً في موسم 2005 - 2006، تحت قيادة المدرب الألماني وينفريد شايفر، وبعد تنافس قوي في المسابقة التي أقيمت بمشاركة 12 فريقاً.

وكان الوحدة الأقرب إلى التتويج بتلك النسخة بفارق كبير من النقاط، إلا أن إهداره للنقاط في الجولات الأخيرة، أوصله للتساوي مع شباب الأهلي برصيد 44 نقطة لكل منهما، ووفق لوائح البطولة، احتكم الفريقان إلى خوض مباراة فاصلة بعد نهاية الدوري بـ5 أيام، وحسمها شباب الأهلي بنتيجة 4 ـ 1.

هاشيك

لم ينتظر شباب الأهلي طويلاً لتحقيق درع الدوري الخامس في موسم 2008 - 2009، تحت قيادة المدرب التشيكي إيفان هاشيك، وتوافق التتويج مع بداية تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية، ليصبح «الفرسان» أول الصاعدين لمنصة التتويج في عصر الاحتراف.

وشارك في تلك النسخة 12 نادياً، وحسم شباب الأهلي اللقب بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة في المركز الثاني، وبفضل الفوز بالبطولة، شارك الفريق في بطولة العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي في ديسمبر 2009، ليصبح كذلك أول فريق إماراتي يشارك في مونديال الأندية.

كوزمين

انتظر شباب الأهلي، 5 سنوات حتى توج باللقب الدوري للمرة السادسة موسم 2013 - 2014، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة الحالي، والذي تم التعاقد معه لتدريب منتخبنا الوطني الأول بنهاية الموسم الجاري.

وحسم «الفرسان» لقب تلك النسخة مبكراً وبفارق كبير عن الوحدة أقرب منافسيه، إذ وصل الفارق حينها إلى 12 نقطة كاملة، وبعدها بعامين فقط، اقتنص «الفرسان» الدرع للمرة السابعة تحت قيادة كوزمين أيضاً، وبفارق 9 نقاط عن العين في المركز الثاني، وذلك في موسم 2015 - 2016.

جارديم

تعاقد شباب الأهلي مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، لقيادة الفريق في موسم 2022 - 2023، وعلى الرغم من البداية المتعثرة للفريق في الدوري، إلا أن «الفرسان» استعادوا ثقة الانتصارات في الجولات الحاسمة في المشوار..

وحسموا لقب الدوري للمرة الثامنة بعد منافسة شرسة مع أكثر من نادٍ، حتى أن الفارق بينهم وبين العين في المركز الثاني 3 نقاط فقط، وبين الوحدة في المركز الثالث 5 نقاط، ومع نهاية الموسم رحل جارديم عن شباب الأهلي لتدريب الريان القطري.

سوزا

عاد شباب الأهلي سريعاً إلى منصة التتويج بدرع الدوري للمرة التاسعة في الموسم الحالي 2024 - 2025، تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، والذي نجح في قيادة الفريق إلى الفوز في 18 مباراة، والتعادل في 6 مباريات.

وخسارة مباراة واحدة كانت أمام الوصل في الجولة 23، وهي الجولة التي تأكد فيها رسمياً حسم «الفرسان» للقب، وبفارق كبير من النقاط عن أقرب مطارديه، مع الإشارة إلى أن الفريق لم يخسر طوال الموسم محلياً سوى مباراتين أمام الوصل في الدوري، والجزيرة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.