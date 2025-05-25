كوان سانتوس: نعد جماهير شباب الأهلي بختام قوي

وعد كوان سانتوس لاعب شباب الأهلي، بتقديم أقصى جهد مع زملائه في مباراتهم مساء اليوم، أمام الجزيرة، كونها آخر مباراة لـ «الفرسان» في نسخة دوري 2024-2025، وأكد على ضرورة التعامل معها بما تستحق من اهتمام وباحترافية كاملة، باعتبارها ختام مباريات الموسم.

وقال: «هذا هو عملنا الذي يهمنا، ودائماً يجب أن نكون جاهزين في الملعب، وننفذ أفضل ما يمكن أن نقدمه، ونستمر في تحقيق الانتصارات في المباريات، ونواصل حصد البطولات، ومباراتنا الليلة لحظة قيمة للجميع، لرفع درع الدوري والاحتفال بالبطولة».

وأضاف: «نرغب في إنهاء الموسم بشكل جيد وقوي، للحفاظ على المعنويات العالية، التي ستكون دافعاً مهماً عندما نبدأ التحضيرات بعد أسابيع قليلة، لخوض الموسم المقبل، والمتوقع أن يكون أكثر صعوبة، مع وجود تحديات جديدة إضافية أمام الفريق، وأبرزها المنافسة في الدور الرئيس من دوري أبطال آسيا للنخبة».