باولو سوزا: تكاتف الجهود أثمر عن رباعية «الفرسان»

قال البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي: «إن مباراة الجزيرة في ختام دوري أدنوك للمحترفين، مساء اليوم، ستكون بمثابة يوم رائع بالنسبة له، ولكل العاملين في محيط الفريق، مضيفاً أن الوقت قد حان للاستمتاع بإنجاز التتويج بدرع الدوري.

وإكمال الرباعية التاريخية، التي تحققت بفضل تكاتف جهود الجميع، وخاصة اللاعبين الذين لم يشارك بعضهم، بسبب الإصابة في مباراة اليوم، لكنه سيكون موجوداً للمشاركة في الاحتفال بهذا الإنجاز الرائع».

وأوردف: «عندما نذهب إلى الملعب نسعى لنكون أنفسنا، ونعمل على إبراز هويتنا، ونلعب الكرة التي نعرفها، ونسجل الأهداف، ونفوز ونتفوق على المنافس.

ومنذ اليوم الأول من عمل الجهاز الفني الحالي عملنا على تعزيز ثقافة الفوز لدى اللاعبين، وأنا فخور بهم دائماً، هم يتعلمون ويتطورن في كل يوم، ومعهم أنجزنا موسماً للذكرى، وحققنا أرقاماً قياسية».ووجه المدرب شكره لكل من أسهم في تتويج الفريق بأربع بطولات خلال موسم واحد.